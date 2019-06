Meijer LPGA Classic Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Blythefield Country Club Grand Rapids, Mich. Purse: $2 million Yardage: 6,638; Par: 72 Final Round Brooke M. Henderson 64-64-69-70—267 -21 $300,000 Nasa Hataoka 68-68-67-65—268 -20 $123,864 Su Oh 69-69-64-66—268 -20 $123,864 Lexi Thompson 70-68-62-68—268 -20 $123,864 Brittany Altomare 66-65-69-68—268 -20 $123,864 Morgan Pressel 67-70-65-70—272 -16 $66,866 Nelly Korda 68-69-69-67—273 -15 $52,503 Annie Park 69-65-65-74—273 -15 $52,503 Shanshan Feng 68-70-70-67—275 -13 $35,393 Kristen Gillman 71-70-66-68—275 -13 $35,393 So Yeon Ryu 69-68-70-68—275 -13 $35,393 Danielle Kang 69-68-68-70—275 -13 $35,393 Moriya Jutanugarn 69-67-69-70—275 -13 $35,393 Alena Sharp 67-72-64-72—275 -13 $35,393 Madelene Sagstrom 67-70-65-73—275 -13 $35,393 Jessica Korda 76-67-67-66—276 -12 $23,860 Inbee Park 70-70-67-69—276 -12 $23,860 Lydia Ko 72-67-68-69—276 -12 $23,860 Sakura Yokomine 69-70-68-69—276 -12 $23,860 Minjee Lee 71-69-66-70—276 -12 $23,860 Mariah Stackhouse 70-69-67-70—276 -12 $23,860 Lauren Stephenson 69-70-66-71—276 -12 $23,860 Laura Gonzalez Escallon 68-73-70-66—277 -11 $18,242 Azahara Munoz 72-70-68-67—277 -11 $18,242 Jin Young Ko 68-69-70-70—277 -11 $18,242 Angela Stanford 68-68-71-70—277 -11 $18,242 In Gee Chun 70-70-66-71—277 -11 $18,242 Megan Khang 70-66-70-71—277 -11 $18,242 Jennifer Kupcho 67-67-67-76—277 -11 $18,242 Katherine Kirk 72-68-70-68—278 -10 $14,958 Gemma Dryburgh 73-64-70-71—278 -10 $14,958 Chella Choi 70-68-67-73—278 -10 $14,958 Brianna Do 70-72-71-66—279 -9 $13,208 Jeongeun Lee6 70-70-72-67—279 -9 $13,208 Sarah Burnham 68-72-69-70—279 -9 $13,208 Dani Holmqvist 75-68-70-67—280 -8 $11,689 Jenny Shin 66-73-72-69—280 -8 $11,689 Aditi Ashok 71-65-74-70—280 -8 $11,689 Caroline Masson 70-70-72-69—281 -7 $9,014 Mi Jung Hur 73-70-68-70—281 -7 $9,014 Mel Reid 70-73-68-70—281 -7 $9,014 Caroline Hedwall 72-70-69-70—281 -7 $9,014 Pajaree Anannarukarn 68-69-74-70—281 -7 $9,014 Muni He 71-72-66-72—281 -7 $9,014 Sung Hyun Park 68-70-71-72—281 -7 $9,014 Mina Harigae 68-72-68-73—281 -7 $9,014 Celine Boutier 69-70-69-73—281 -7 $9,014 Maria Torres 69-69-70-73—281 -7 $9,014 Mi Hyang Lee 72-69-72-69—282 -6 $6,451 Kendall Dye 67-72-74-69—282 -6 $6,451 Lizette Salas 68-74-70-70—282 -6 $6,451 Laetitia Beck 73-70-68-71—282 -6 $6,451 Clariss Guce 70-69-71-72—282 -6 $6,451 Haeji Kang 69-74-66-73—282 -6 $6,451 Sarah Schmelzel 72-69-68-73—282 -6 $6,451 Xiyu Lin 68-70-71-73—282 -6 $6,451 Jeong Eun Lee 67-74-72-70—283 -5 $5,250 Elizabeth Szokol 71-71-70-71—283 -5 $5,250 Ashleigh Buhai 65-76-71-71—283 -5 $5,250 Lee Lopez 68-74-68-73—283 -5 $5,250 Jennifer Song 68-75-70-71—284 -4 $4,706 Katherine Perry 66-71-76-71—284 -4 $4,706 Gerina Piller 71-70-71-72—284 -4 $4,706 Nanna Koerstz Madsen 71-69-72-72—284 -4 $4,706 Jing Yan 73-68-74-70—285 -3 $4,259 Karine Icher 70-69-75-71—285 -3 $4,259 Youngin Chun 68-75-70-72—285 -3 $4,259 Jenny Haglund 71-71-70-73—285 -3 $4,259 Karen Chung 69-70-72-74—285 -3 $4,259 Jaclyn Lee 71-71-73-71—286 -2 $3,888 Isi Gabsa 72-71-71-72—286 -2 $3,888 Kris Tamulis 71-70-73-72—286 -2 $3,888 Brittany Lang 71-72-70-73—286 -2 $3,888 Marissa Steen 71-71-75-70—287 -1 $3,672 Hee Young Park 68-72-77-70—287 -1 $3,672 Kristy McPherson 69-73-74-71—287 -1 $3,672 Cristie Kerr 70-71-75-71—287 -1 $3,672 Anne-Catherine Tanguay 69-72-72-74—287 -1 $3,672 Alana Uriell 69-73-77-69—288 E $3,510 Lindy Duncan 70-73-72-73—288 E $3,510 Pannarat Thanapolboonyaras 72-71-74-72—289 +1 $3,443 Louise Ridderstrom 67-74-76-74—291 +3 $3,399

