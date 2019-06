Mets 10, Yankees 4

By The Associated Press

New York (N) AB R H BI BB SO Avg. McNeil 2b 5 2 2 0 0 0 .338 Davis lf 5 2 2 2 0 0 .264 Lagares cf 0 0 0 0 0 0 .191 Alonso 1b 3 2 1 3 2 1 .254 T.Frazier dh 2 1 0 0 2 0 .254 1-Guillorme pr-dh 0 1 0 0 0 0 .167 Conforto rf 4 1 1 1 1 1 .259 Ramos c 5 0 1 1 0 1 .277 Rosario ss 5 0 1 1 0 1 .248 Hechavarria 3b 5 0 1 1 0 1 .250 Gomez cf-lf 4 1 2 1 0 1 .227 Totals 38 10 11 10 5 6

New York (A) AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b 5 1 2 0 0 1 .316 Voit 1b 4 1 1 0 1 1 .263 Sanchez dh 5 1 2 0 0 0 .268 Torres ss 3 0 2 1 1 1 .279 C.Frazier rf 4 0 0 1 0 1 .276 Urshela 3b 4 0 0 1 0 1 .312 Maybin lf 4 0 0 0 0 1 .274 Romine c 3 0 0 0 1 2 .198 Gardner cf 4 1 2 1 0 0 .228 Totals 36 4 9 4 3 8

New York (N) 303 210 001—10 11 0 New York (A) 003 000 001— 4 9 1

1-ran for T.Frazier in the 9th.

E_Urshela (9). LOB_New York (N) 7, New York (A) 8. 2B_McNeil (15), Rosario (11). HR_Alonso (22), off Paxton; Davis (7), off Adams; Gomez (3), off Adams; Gardner (10), off Gagnon. RBIs_Davis 2 (20), Alonso 3 (49), Conforto (30), Ramos (35), Rosario (35), Hechavarria (14), Gomez (9), Torres (33), C.Frazier (33), Urshela (30), Gardner (25).

Runners left in scoring position_New York (N) 2 (Hechavarria, Gomez); New York (A) 3 (Sanchez, C.Frazier 2). RISP_New York (N) 6 for 10; New York (A) 2 for 8.

Runners moved up_Ramos. GIDP_Ramos.

DP_New York (A) 1 (Urshela, LeMahieu, Voit).

New York (N) IP H R ER BB SO NP ERA Vargas, W, 3-3 6 7 3 3 2 3 93 3.68 Familia 1 1 0 0 1 2 18 5.81 Lugo 1 0 0 0 0 3 13 2.51 Gagnon 1 1 1 1 0 0 20 6.27 New York (A) IP H R ER BB SO NP ERA Paxton, L, 3-3 2 2-3 7 6 6 2 1 63 4.04 Adams 4 1-3 3 3 2 3 3 88 3.97 Cessa 1 0 0 0 0 0 18 5.10 Tarpley 1 1 1 1 0 2 21 8.53

Inherited runners-scored_Adams 2-0. HBP_Tarpley (T.Frazier).

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Fieldin Culbreth; Second, CB Bucknor; Third, John Libka.

T_3:20. A_44,698 (47,309).

