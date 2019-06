Mets 5, Diamondbacks 4

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 5 0 0 0 0 2 .251 Smith lf-1b 3 0 1 0 2 1 .362 Alonso 1b 5 0 1 0 0 1 .263 Gsellman p 0 0 0 0 0 0 — Conforto rf 4 1 1 0 1 1 .259 Ramos c 5 1 2 0 0 0 .265 Frazier 3b 4 2 2 1 0 1 .250 Hechavarria 2b 4 1 2 2 0 1 .255 Lagares cf 3 0 1 0 0 1 .184 b-Davis ph 1 0 1 1 0 0 .257 Lugo p 0 0 0 0 0 0 — Altherr lf 0 0 0 0 0 0 .054 Wheeler p 2 0 1 0 0 0 .321 c-Gomez ph-cf 1 0 1 1 0 0 .231 Totals 37 5 13 5 3 8

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Dyson cf 5 0 0 0 0 2 .262 Marte 2b 4 1 1 1 0 1 .279 Escobar 3b 4 0 2 0 0 1 .289 Jones rf 4 1 1 0 0 0 .280 Walker 1b 3 2 3 2 1 0 .259 Locastro lf 4 0 1 0 0 0 .275 Ahmed ss 4 0 0 0 0 1 .276 Avila c 3 0 0 1 1 1 .220 1-Vargas pr 0 0 0 0 0 0 .256 Duplantier p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Swihart ph 1 0 0 0 0 1 .167 Crichton p 0 0 0 0 0 0 — Bradley p 1 0 0 0 0 1 .000 Andriese p 0 0 0 0 0 0 .000 Holland p 0 0 0 0 0 0 — d-Kelly ph 1 0 0 0 0 0 .277 Totals 35 4 8 4 2 9

New York 030 000 020—5 13 0 Arizona 010 003 000—4 8 0

a-struck out for Duplantier in the 5th. b-singled for Lagares in the 8th. c-doubled for Wheeler in the 8th. d-popped out for Holland in the 9th.

1-ran for Avila in the 9th.

LOB_New York 9, Arizona 6. 2B_Conforto (12), Hechavarria (4), Wheeler (2), Gomez (3). 3B_Escobar (4). HR_Marte (13), off Wheeler; Walker (10), off Wheeler. RBIs_Frazier (11), Hechavarria 2 (12), Davis (17), Gomez (5), Marte (39), Walker 2 (22), Avila (7). SB_Locastro (4). S_Wheeler.

Advertisement

Runners left in scoring position_New York 7 (Rosario 3, Alonso 2, Ramos 2); Arizona 3 (Locastro, Ahmed, Duplantier). RISP_New York 4 for 16; Arizona 0 for 6.

Runners moved up_Wheeler, Conforto, Ahmed, Avila. GIDP_Alonso, Conforto.

DP_New York 1 (Rosario, Alonso); Arizona 2 (Marte, Walker), (Walker, Ahmed, Duplantier).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler, W, 5-3 7 7 4 4 0 9 102 4.68 Lugo, H, 7 1 1 0 0 1 0 16 3.00 Gsellman, S, 1-4 1 0 0 0 1 0 17 3.63 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Duplantier 5 6 3 3 2 4 77 3.18 Crichton 1 1 0 0 0 1 15 0.00 Bradley, H, 5 1 1 0 0 1 0 17 4.44 Andriese, L, 3-4, BS, 1-2 1 4 2 2 0 1 23 4.70 Holland 1 1 0 0 0 2 15 1.45

Umpires_Home, Jim Wolf; First, Manny Gonzalez; Second, Dan Iassogna; Third, Sam Holbrook.

T_3:14. A_24,664 (48,519).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.