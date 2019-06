Nationals 5, Padres 2

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 4 2 2 1 0 1 .273 Eaton rf 3 1 1 1 1 0 .263 Rendon 3b 4 1 1 2 0 1 .319 Soto lf 4 0 0 0 0 2 .283 Adams 1b 4 0 2 0 0 0 .252 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Grace p 0 0 0 0 0 0 — Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 Dozier 2b 4 0 0 0 0 1 .230 Parra cf 3 0 0 0 0 0 .225 Gomes c 4 0 1 0 0 0 .230 Strasburg p 2 0 0 0 0 0 .103 c-Kendrick ph-1b 2 1 1 1 0 0 .327 Totals 34 5 8 5 1 5

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Garcia 3b 4 0 1 0 0 0 .254 Tatis Jr. ss 4 0 1 0 0 2 .315 Hosmer 1b 4 1 1 0 0 1 .281 Renfroe lf 4 0 0 0 0 1 .243 Reyes rf 4 1 2 1 0 1 .248 Kinsler 2b 4 0 1 1 0 1 .208 Allen c 3 0 0 0 0 1 .250 Perdomo p 1 0 1 0 0 0 1.000 Erlin p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Myers ph 1 0 0 0 0 0 .221 Wingenter p 0 0 0 0 0 0 — b-Naylor ph 1 0 0 0 0 0 .239 Stammen p 0 0 0 0 0 0 — Diaz p 0 0 0 0 0 0 .000 Margot cf 3 0 0 0 0 0 .234 Totals 33 2 7 2 0 7

Washington 100 000 040—5 8 1 San Diego 000 100 001—2 7 1

a-reached on error for Erlin in the 5th. b-grounded out for Wingenter in the 7th. c-homered for Strasburg in the 8th.

E_Rendon (4), Kinsler (3). LOB_Washington 4, San Diego 4. 2B_Turner (10), Tatis Jr. (6). HR_Kendrick (11), off Stammen; Turner (4), off Stammen; Eaton (6), off Stammen; Rendon (12), off Stammen. RBIs_Turner (12), Eaton (16), Rendon 2 (43), Kendrick (39), Reyes (33), Kinsler (14). SB_Margot (7), Myers (8).

Runners left in scoring position_Washington 1 (Eaton); San Diego 2 (Tatis Jr., Renfroe). RISP_Washington 0 for 3; San Diego 2 for 8.

Advertisement

Runners moved up_Eaton, Rendon, Renfroe, Reyes. GIDP_Parra, Kendrick, Tatis Jr., Kinsler.

DP_Washington 2 (Turner, Dozier, Adams), (Turner, Dozier, Adams); San Diego 2 (Kinsler, Tatis Jr., Hosmer), (Tatis Jr., Kinsler, Hosmer).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Strasburg, W, 7-3 7 6 1 1 0 6 104 3.36 Barraclough 1 0 0 0 0 1 22 5.62 Grace 0 1 1 1 0 0 6 6.92 Guerra 1 0 0 0 0 0 17 3.63 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Perdomo 3 1-3 2 1 0 0 0 31 3.43 Erlin 1 2-3 1 0 0 0 0 16 4.13 Wingenter 2 0 0 0 1 4 32 2.82 Stammen, L, 4-3 2-3 5 4 4 0 1 23 4.28 Diaz 1 1-3 0 0 0 0 0 15 0.00

Grace pitched to 1 batter in the 9th.

Inherited runners-scored_Guerra 1-1, Diaz 1-0. HBP_Diaz (Parra). WP_Strasburg, Guerra.

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Quinn Wolcott; Second, Gary Cederstrom; Third, Marvin Hudson.

T_2:56. A_30,518 (42,445).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.