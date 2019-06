Netherlands-Japan Sums

By The Associated Press

Rennes, France

Japan 1 0—1 Netherlands 1 1—2

First half_1, Netherlands, Lieke Martens 1, 17th minute; 2, Japan, Yui Hasegawa 1 (Mana Iwabuchi), 43rd.

Second half_3, Netherlands, Lieke Martens 2 (penalty kick), 90th.

Shots_Netherlands 12, Japan 12.

Shots On Goal_Netherlands 5, Japan 4.

Yellow Cards_Japan, Saki Kumagai, 89th.

Offsides_Netherlands 2, Japan 1.

Fouls Committed_Netherlands 8, Japan 8.

Corner Kicks_Netherlands 3, Japan 2.

Referee_Melissa Borjas, Honduras. Assistant Referees_Shirley Perello, Honduras; Chantal Boudreau, Canada.

A_21,076.

Lineups

Netherlands: Sari Van Veenendaal; Dominique Bloodworth, Merel Van Dongen (Kika Van Es, 85th), Desiree Van Lunteren, Stefanie Van der Gragt; Jackie Groenen, Sherida Spitse, Danielle Van de Donk (Jill Roord, 87th); Lieke Martens, Vivianne Miedema, Shanice Van de Sanden (Lineth Beerensteyn, 68th).

Japan: Ayaka Yamashita; Nana Ichise, Saki Kumagai, Aya Sameshima; Yui Hasegawa, Narumi Miura, Emi Nakajima (Yuka Momiki, 72nd), Risa Shimizu, Hina Sugita; Mana Iwabuchi (Saori Takarada, 90th), Yuika Sugasawa.

