NHL Draft Selections

At Rogers Arena, Vancouver Friday, June 21 First Round

1. New Jersey, Jack Hughes, c, USA U-18 (NTDP).

2. N.Y. Rangers, Kaapo Kakko, rw, TPS (Finland).

3. Chicago, Kirby Dach, c, Saskatoon (WHL).

4. Colorado (from Ottawa), Bowen Byram, d, Vancouver (WHL).

5. Los Angeles, Alex Turcotte, c, USA U-18 (NTDP).

6. Detroit, Moritz Seider, d, Mannheim (Germany).

7. Buffalo, Dylan Cozens, c, Lethbridge (WHL).

8. Edmonton, Philip Broberg, d, AIK (Sweden-2).

9. Anaheim, Trevor Zegras, c, USA U-18 (NTDP).

10. Vancouver, Vasily Podkolzin, rw, Neva St. Petersburg (Russia-2).

11. Arizona (from Philadelphia), Victor Soderstrom, d, Brynas (Sweden).

12. Minnesota, Matthew Boldy, lw, USA U-18 (NTDP).

13. Florida, Spencer Knight, g, USA U-18 (NTDP).

14. Philadelphia (from Arizona), Cam York, d, USA U-18 (NTDP).

15. Montreal, Cole Caufield, rw, USA U-18 (NTDP).

16. Colorado, Alex Newhook, c, Victoria (BCHL).

17. Vegas, Peyton Krebs, c, Kootenay (WHL).

18. Dallas, Thomas Harley, d, Mississauga (OHL).

19. Ottawa (from Columbus), Lassi Thomson, d, Kelowna (WHL).

20. Winnipeg (from N.Y. Rangers), Ville Heinola, d, Luuko (Finland).

21. Pittsburgh, Samuel Poulin, rw, Sherbrooke (QMJHL).

22. Los Angeles (from Toronto), Tobias Bjornfot, d, Djurgarden Jr. (Sweden-Jr.).

23. N.Y. Islanders, Simon Holmstron, rw, HV71 Jr. (Sweden-Jr.).

24. Nashville, Philip Tomasino, c, Niagara (OHL).

25. Washington, Connor McMichael, c, Lonodon (OHL).

26. Calgary, Jakob Pelletier, lw, Moncton (QMJHL).

27. Tampa Bay, Nolan Foote, lw, Kelowna (WHL).

28. Carolina, Ryan Suzuki, c, Barrie (OHL).

29. Anaheim (from San Jose via Buffalo), Brayden Tracey, lw, Moose Jaw (WHL).

30. Boston, John Beecher, c, USA U-18 (NTDP).

31. Buffalo (from St. Louis), Ryan Johnson, d, Sioux Falls (USHL).

Saturday, June 22 Round 2

32. Otttawa, Shane Pinto, c, Tri-City (USHL).

33. Los Angeles, Arthur Kaliyev, rw, Hamilton (OHL).

34. Philadelphia, Bobby Brink, rw, Sioux City (USHL).

35. Detroit, Antti Tuomisto, d, Assat Jr. (Finland-Jr.).

36. Carolina, Pyotr Kochetkov, g, Ryazan (Russia-2).

37. Ottawa, Mads Sogaard, g, Medicine Hat (WHL).

38. Edmonton, Raphael Lavoie, c, Halifax (QMJHL).

39. Anaheim, Jackson Lacombe, d, Shattuck St. Mary’s Prep (Minn.).

40. Vancouver, Nils Hoglander, lw, Rogle (Sweden).

41. Vegas, Kaedan Korczak, d, Kelowna (WHL).

42. Minnesota, Vladislav Firstov, lw, Waterloo (USHL).

43. Chicago, Alex Vlasic, d, USA U-18 (NTDP).

44. Carolina, Jamieson Rees, c, Sarnia (OHL).

45. Nashville, Egor Afanasyev, lw, Muskegon (USHL).

46. Montreal, Jayden Struble, d, St. Sebastians School (Mass.).

47. Colorado, Drew Helleson, d, USA U-18 (NTDP).

48. San Jose, Artemi Kniazev, d, Chicoutimi (QMJHL).

49. N.Y. Rangers, Matthew Robertson, d, Edmonton (WHL)

50. Los Angeles, Samuel Fagemo, lw, Frolunda (Sweden).

51. Winnipeg, Simon Lundmark, d, Linkoping Jr. (Sweden-Jr.).

52. Florida, Vladislav Kolyachonok, d, Flint (OHL).

53. Toronto, Nicholas Robertson, lw, Peterborough (OHL).

54. Detroit, Robert Mastrosimone, lw, Chicago (USHL).

55. San Jose, Dillon Hamaliuk, lw, Seattle (WHL).

56. Washington, Brett Leason, rw, Prince Albert (WHL).

57. N.Y. Islanders, Samuel Bolduc, d, Blainville-Boisbriand (QMJHL).

58. N.Y. Rangers, Karl Henriksson, c, Frolunda Jr. (Sweden-Jr.).

59. Minnesota, Hunter Jones, g, Peterborough (OHL).

60. Detroit, Albert Johansson, d, Farjestad Jr. (Sweden-Jr.).

61. New Jersey, Nikita Okhotyuk, d, Ottawa (OHL).

62. St. Louis, Nikita Alexandrov, c, Charlottetown (QMJHL).

Round 3

63. Colorado, Matthew Stienburg, c, St. Andrews College.

64. Montreal, Mattias Norlinder, d, Modo Jr. (Sweden-Jr.)

65. Nashville, Alexander Campbell, lw, Victoria (BCHL).

66. Detroit, Albin Grewe, rw, Djurgarden Jr. (Sweden-Jr.).

67. Buffalo, Erik Portillo, g, Frolunda Jr. (Sweden-Jr.).

68. N.Y. Rangers, Zachary Jones, d, Tri-City (USHL).

69. Florida, John Ludvig, d, Portland (WHL).

70. New Jersey, Daniil Misyul, d, Yaroslavl 2 (Russia-Jr.).

71. Tampa Bay, Hugo Alnefelt, g, HV 71 Jr. (Sweden-Jr.).

72. Philadelphia, Ronald Attard, d, Tri-City (USHL).

73. Carolina, Patrik Puistola, rw, Tappara Jr. (Finland-Jr.).

74. Pittsburgh, Nathan Legare, rw, Baie-Comeau (QMJHL).

75. Minnesota, Adam Beckman, lw, Spokane (WHL).

76. Arizona, John Farinacci, c, Dexter School (Mass.)

77. Montreal, Gianni Fairbrother, d, Everett (WHL).

78. Colorado, Alex Beaucage, rw, Rouyn-Noranda (QMJHL).

79. Vegas, Pavel Dorofeyev, lw, Magnitogorsk (Russia).

80. New Jersey, Graeme Clarke, rw, Ottawa (OHL).

81. Florida, Cole Schwindt, rw, Mississauga (OHL).

82. New Jersey, Michael Vukojevic, d, Kitchener (OHL).

83. Carolina, Anttoni Honka, d, Jukurit (Finland).

84. Toronto, Mikko Kokkonen, d, Jukurit (Finland).

85. Edmonton, Ilya Konovalov, g, Yaroslavl (Russia).

86. Vegas, Layton Ahac, d, Prince George (BCHL).

87. Los Angeles, Lukas Parik, g, Liberec Jr. (CZRep-Jr.).

88. Calgary, Ilya Nikolaev, c, Yaroslavl 2 (Russia-Jr.).

89. Tampa Bay, Maxim Cajkovic, rw, Saint John (QMJHL).

90. Carolina, Domenick Fensore, d, USA U-18 (NTDP).

91. Washington, Aliaksei Protas, c, Prince Albert (WHL).

92. Boston, Quinn Olson, lw, Okotoks (AJHL).

93. St. Louis, Colten Ellis, g, Rimouski (QMJHL).

