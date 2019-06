NHRA Pairings

By The Associated Press

Saturday At Heartland Motorsports Park Topeka, Kan. Sunday’s first-round pairings for eliminations Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.760 seconds, 325.45 mph vs. 14. Terry Totten, 6.942, 84.66; 2. Billy Torrence, 3.765, 323.58 vs. 13. Lex Joon, 4.848, 156.01; 3. Austin Prock, 3.783, 315.42 vs. 12. Cameron Ferre, 4.145, 229.90; 4. Antron Brown, 3.798, 292.33 vs. 11. Scott Palmer, 3.890, 310.55; 5. Doug Kalitta, 3.800, 325.22 vs. 10. Leah Pritchett, 3.883, 318.47; 6. Clay Millican, 3.813, 302.89 vs. 9. Brittany Force, 3.877, 316.15; 7. Richie Crampton, 3.822, 314.75 vs. 8. Terry McMillen, 3.858, 311.85.

Funny Car

1. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.924, 318.99 vs. Bye; 2. Tim Wilkerson, Ford Mustang, 3.931, 318.54 vs. 15. Jack Wyatt, Dodge Charger, 7.466, 94.15; 3. John Force, Chevy Camaro, 3.938, 323.27 vs. 14. Dale Creasy Jr., Charger, 4.490, 194.60; 4. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.948, 316.60 vs. 13. Terry Haddock, Mustang, 4.169, 291.26; 5. Ron Capps, Charger, 3.952, 317.19 vs. 12. Jim Campbell, Charger, 4.163, 298.67; 6. Bob Tasca III, Mustang, 3.953, 310.27 vs. 11. Cruz Pedregon, Charger, 4.028, 312.50; 7. Matt Hagan, Charger, 3.987, 319.60 vs. 10. Jack Beckman, Charger, 4.018, 319.14; 8. Shawn Langdon, Camry, 3.994, 318.02 vs. 9. Robert Hight, Camaro, 4.015, 318.32.

