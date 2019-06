NHRA Pairings

By The Associated Press

Saturday NORWALK, Ohio Summit Racing Equipment NHRA Nationals

Sunday’s first-round pairings for eliminations.

Top Fuel

1. Brittany Force, 3.712 seconds, 328.38 mph vs. 16. Lex Joon, 4.030, 256.60; 2. Leah Pritchett, 3.714, 325.45 vs. 15. Luigi Novelli, 3.938, 292.71; 3. Mike Salinas, 3.720, 326.32 vs. 14. Pat Dakin, 3.782, 325.30; 4. Clay Millican, 3.723, 325.22 vs. 13. Doug Kalitta, 3.780, 323.50; 5. Steve Torrence, 3.725, 328.30 vs. 12. Jordan Vandergriff, 3.774, 320.28; 6. Terry McMillen, 3.739, 322.73 vs. 11. Austin Prock, 3.771, 326.63; 7. Antron Brown, 3.742, 326.00 vs. 10. Scott Palmer, 3.755, 323.66; 8. Richie Crampton, 3.743, 329.18 vs. 9. Billy Torrence, 3.743, 329.02. Did Not Qualify: 17. Kyle Wurtzel, 4.066, 230.61; 18. Chris Karamesines, 4.402, 257.83; 19. Cameron Ferre, 11.204, 68.63.

Funny Car

1. Ron Capps, Dodge Charger, 3.879, 329.18 vs. 16. Bob Bode, Ford Mustang, 4.099, 280.02; 2. John Force, Chevy Camaro, 3.884, 329.02 vs. 15. Cruz Pedregon, Charger, 4.053, 303.84; 3. Paul Lee, Charger, 3.914, 326.08 vs. 14. Dale Creasy Jr., Charger, 4.030, 317.19; 4. Jack Beckman, Charger, 3.915, 329.26 vs. 13. Jonnie Lindberg, Mustang, 4.024, 319.82; 5. Blake Alexander, Mustang, 3.921, 314.39 vs. 12. Shawn Langdon, Toyota Camry, 3.999, 315.71; 6. Bob Tasca III, Mustang, 3.923, 326.63 vs. 11. Matt Hagan, Charger, 3.943, 325.85; 7. J.R. Todd, Camry, 3.927, 324.90 vs. 10. Robert Hight, Camaro, 3.938, 297.81; 8. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.928, 326.40 vs. 9. Tim Wilkerson, Mustang, 3.935, 323.04. Did Not Qualify: 17. Jim Campbell, 4.101, 309.56; 18. Terry Haddock, 4.196, 290.01; 19. Jeff Diehl, 4.231, 249.21; 20. Mike McIntire, 4.883, 160.77.

Pro Stock

1. Deric Kramer, Chevy Camaro, 6.559, 210.18 vs. 16. Shane Tucker, Camaro, 6.841, 201.70; 2. Matt Hartford, Camaro, 6.559, 209.59 vs. 15. Kenny Delco, Camaro, 6.720, 206.20; 3. Chris McGaha, Camaro, 6.560, 211.00 vs. 14. Wally Stroupe, Camaro, 6.667, 208.20; 4. Jason Line, Camaro, 6.560, 210.57 vs. 13. Val Smeland, Camaro, 6.600, 207.78; 5. Rodger Brogdon, Camaro, 6.560, 209.88 vs. 12. Alex Laughlin, Camaro, 6.591, 209.04; 6. Greg Anderson, Camaro, 6.562, 209.26 vs. 11. Fernando Cuadra, Camaro, 6.584, 210.77; 7. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.571, 209.04 vs. 10. Bo Butner, Camaro, 6.574, 210.14; 8. Jeg Coughlin, Camaro, 6.572, 209.92 vs. 9. Erica Enders, Camaro, 6.573, 207.18. Did Not Qualify: 17. David Miller, 7.283, 155.06; 18. Alan Prusiensky, 11.750, 112.71.

Pro Stock Motorcycle

1. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.843, 197.45 vs. 16. Michael Ray, Buell, 7.041, 178.26; 2. Matt Smith, EBR, 6.848, 198.90 vs. 15. Kelly Clontz, Suzuki, 7.020, 191.43; 3. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.852, 196.90 vs. 14. Marc Ingwersen, Buell, 6.968, 192.41; 4. Hector Arana Jr, EBR, 6.868, 196.19 vs. 13. Joey Gladstone, EBR, 6.968, 193.21; 5. Scotty Pollacheck, EBR, 6.881, 194.04 vs. 12. Ryan Oehler, EBR, 6.963, 194.97; 6. Angelle Sampey, Harley-Davidson, 6.887, 191.76 vs. 11. Karen Stoffer, Suzuki, 6.923, 193.68; 7. Angie Smith, EBR, 6.888, 197.28 vs. 10. Cory Reed, EBR, 6.915, 194.13; 8. John Hall, Suzuki, 6.902, 195.76 vs. 9. Hector Arana, EBR, 6.905, 196.22. Did Not Qualify: 17. Odolph Daniels, 7.292, 176.60.

