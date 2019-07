Northwest Arkansas Championship Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Pinnacle Country Club Rogers, Ark. Purse: $2 million Yardage: 6,438; Par 71 Final Sung Hyun Park, $300,000 66-63-66—195 -18 Danielle Kang, $141,128 68-63-65—196 -17 Hyo Joo Kim, $141,128 67-64-65—196 -17 Inbee Park, $141,128 62-69-65—196 -17 Brittany Altomare, $83,633 66-65-66—197 -16 Ryann O’Toole, $55,249 69-65-64—198 -15 Mi Jung Hur, $55,249 68-66-64—198 -15 Daniela Darquea, $55,249 66-65-67—198 -15 Carlota Ciganda, $55,249 63-66-69—198 -15 Nicole Broch Larsen, $38,183 69-66-64—199 -14 Amy Yang, $38,183 68-66-65—199 -14 Jenny Shin, $38,183 65-68-66—199 -14 Tiffany Chan, $29,601 69-66-65—200 -13 Gaby Lopez, $29,601 67-67-66—200 -13 Lauren Kim, $29,601 66-68-66—200 -13 Paula Creamer, $29,601 63-70-67—200 -13 Linnea Strom, $29,601 66-65-69—200 -13 Jessica Korda, $20,994 69-67-65—201 -12 Mirim Lee, $20,994 68-68-65—201 -12 Jeong Eun Lee, $20,994 70-65-66—201 -12 Katherine Kirk, $20,994 68-67-66—201 -12 Minjee Lee, $20,994 68-67-66—201 -12 Austin Ernst, $20,994 68-67-66—201 -12 Annie Park, $20,994 64-71-66—201 -12 Lizette Salas, $20,994 67-67-67—201 -12 Azahara Munoz, $20,994 70-63-68—201 -12 Aditi Ashok, $20,994 66-67-68—201 -12 Jin Young Ko, $20,994 65-66-70—201 -12 Cheyenne Knight, $15,611 69-67-66—202 -11 Giulia Molinaro, $15,611 67-68-67—202 -11 So Yeon Ryu, $15,611 68-66-68—202 -11 In Gee Chun, $15,611 68-66-68—202 -11 Lydia Ko, $12,241 69-69-65—203 -10 Shanshan Feng, $12,241 68-70-65—203 -10 Nasa Hataoka, $12,241 65-72-66—203 -10 Marina Alex, $12,241 65-71-67—203 -10 Maria Torres, $12,241 64-71-68—203 -10 Anna Nordqvist, $12,241 68-66-69—203 -10 Ariya Jutanugarn, $12,241 64-70-69—203 -10 Ashleigh Buhai, $12,241 66-66-71—203 -10 Mel Reid, $9,008 68-71-65—204 -9 Sei Young Kim, $9,008 68-71-65—204 -9 Brooke M. Henderson, $9,008 69-69-66—204 -9 Kristen Gillman, $9,008 69-69-66—204 -9 Chella Choi, $9,008 70-67-67—204 -9 Mi Hyang Lee, $9,008 68-67-69—204 -9 Sherman Santiwiwatthanaphong, $9,008 63-70-71—204 -9 Clariss Guce, $7,045 70-68-67—205 -8 Jennifer Song, $7,045 68-69-68—205 -8 Stacy Lewis, $7,045 68-68-69—205 -8 Louise Ridderstrom, $7,045 69-66-70—205 -8 Pavarisa Yoktuan, $7,045 67-68-70—205 -8 Jasmine Suwannapura, $7,045 67-65-73—205 -8 Georgia Hall, $5,778 68-70-68—206 -7 Mariah Stackhouse, $5,778 67-71-68—206 -7 Pajaree Anannarukarn, $5,778 71-66-69—206 -7 Yu Liu, $5,778 69-68-69—206 -7 Moriya Jutanugarn, $5,778 71-65-70—206 -7 Katherine Perry, $5,778 65-71-70—206 -7 Peiyun Chien, $5,018 68-71-68—207 -6 Lindy Duncan, $5,018 73-65-69—207 -6 Jing Yan, $4,663 72-67-69—208 -5 Mina Harigae, $4,663 70-69-69—208 -5 Pernilla Lindberg, $4,663 74-64-70—208 -5 Isi Gabsa, $4,663 68-70-70—208 -5 Wei-Ling Hsu, $4,663 66-71-71—208 -5 Ayako Uehara, $4,308 71-68-70—209 -4 Haru Nomura, $4,308 70-69-70—209 -4 Kendall Dye, $4,308 67-71-72—210 -3 Sandra Gal, $4,106 66-72-72—210 -3 Tiffany Joh, $3,979 72-67-74—213 E Angela Stanford, $3,979 70-69-74—213 E

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.