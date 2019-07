Padres 12, Cardinals 2

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Edman 3b 4 2 1 1 0 0 .321 J.Martinez rf 4 0 1 0 0 0 .282 Leone p 0 0 0 0 0 0 — DeJong ss 2 0 0 0 0 1 .261 Munoz ss 2 0 1 1 0 0 .304 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 1 .246 O’Neill lf 3 0 0 0 1 3 .244 Fowler cf-rf 4 0 1 0 0 1 .243 Molina c 2 0 0 0 0 2 .266 Wieters c 1 0 1 0 1 0 .222 Wong 2b 4 0 0 0 0 2 .237 Hudson p 0 0 0 0 0 0 .042 Ponce de Leon p 2 0 0 0 0 1 .000 c-Bader ph-cf 2 0 0 0 0 1 .208 Totals 34 2 5 2 2 12

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Tatis Jr. ss 5 3 3 2 0 2 .335 Hosmer 1b 5 1 4 2 0 1 .297 Machado 3b 5 2 2 5 0 0 .279 Reyes rf 4 2 2 2 1 1 .248 Mejia c 0 1 0 0 0 0 .208 a-Hedges ph-c 4 0 0 0 0 1 .185 Naylor lf 2 1 0 0 1 1 .210 Wieck p 1 0 0 0 0 1 .000 Stock p 0 0 0 0 0 0 — Margot cf 4 1 1 0 0 2 .243 Paddack p 2 0 0 1 0 0 .050 b-Myers ph-lf 1 0 0 0 1 0 .222 Garcia 2b 3 1 0 0 1 2 .260 Totals 36 12 12 12 4 11

St. Louis 100 000 010— 2 5 1 San Diego 070 201 11x—12 12 2

a-struck out for Mejia in the 2nd. b-grounded out for Paddack in the 6th. c-popped out for Ponce de Leon in the 8th.

E_Hudson (2), Tatis Jr. (8), Paddack (1). LOB_St. Louis 7, San Diego 5. 2B_Munoz (4), Tatis Jr. (9), Hosmer (13). HR_Edman (2), off Paddack; Machado (18), off Hudson; Reyes (23), off Hudson; Machado (19), off Ponce de Leon; Reyes (24), off Ponce de Leon; Tatis Jr. (11), off Leone. RBIs_Edman (3), Munoz (3), Tatis Jr. 2 (28), Hosmer 2 (59), Machado 5 (54), Reyes 2 (41), Paddack (1).

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Goldschmidt 2, Fowler, Bader); San Diego 2 (Reyes, Garcia). RISP_St. Louis 0 for 5; San Diego 5 for 13.

Runners moved up_Munoz, Machado, Paddack. GIDP_Machado.

DP_St. Louis 1 (Munoz, Wong, Goldschmidt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hudson, L, 6-4 1 2-3 5 7 1 1 2 52 3.40 Ponce de Leon 5 1-3 5 4 4 2 9 92 2.66 Leone 1 2 1 1 1 0 23 7.40 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Paddack, W, 5-4 6 2 1 1 1 8 97 3.05 Wieck 1 2-3 1 1 0 1 1 30 6.08 Stock 1 1-3 2 0 0 0 3 27 7.36

Inherited runners-scored_Stock 1-0. HBP_Hudson (Mejia). WP_Ponce de Leon.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Kerwin Danley; Second, Pat Hoberg; Third, Gerry Davis.

T_3:05. A_44,407 (42,445).

