Padres 8, Phillies 2

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. McCutchen cf 0 0 0 0 1 0 .256 Bruce lf 3 0 1 0 0 0 .214 Segura ss 3 0 0 0 1 0 .287 Harper rf 4 0 0 0 0 1 .243 Hoskins 1b 3 1 2 0 1 0 .278 Realmuto c 4 1 2 2 0 0 .265 Kingery 3b 4 0 1 0 0 0 .325 Hernandez 2b 4 0 0 0 0 1 .284 Rodriguez lf-cf 2 0 0 0 0 2 .250 Nola p 2 0 0 0 0 2 .045 Hammer p 0 0 0 0 0 0 — Davis p 0 0 0 0 0 0 — b-Gosselin ph 1 0 0 0 0 0 .239 Rios p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 2 6 2 3 6

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Garcia 3b 4 1 1 0 1 0 .252 Reyes rf 4 1 1 1 0 1 .247 Wieck p 0 0 0 0 0 0 .000 Erlin p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Allen ph 1 0 0 0 0 0 .208 Perdomo p 0 0 0 0 0 0 — Machado ss 4 1 1 4 1 1 .251 Hosmer 1b 5 1 1 0 0 1 .289 Renfroe lf-rf 3 0 0 0 1 1 .256 Myers cf-lf 2 1 2 0 2 0 .233 Kinsler 2b 3 1 1 1 1 0 .193 Hedges c 3 1 0 0 1 1 .182 Lauer p 2 0 1 0 0 1 .059 a-Naylor ph 1 1 1 2 0 0 .233 Margot cf 0 0 0 0 1 0 .231 Totals 32 8 9 8 8 6

Philadelphia 000 100 100—2 6 0 San Diego 000 017 00x—8 9 0

a-singled for Lauer in the 6th. b-lined out for Davis in the 8th. c-grounded out for Erlin in the 8th.

LOB_Philadelphia 5, San Diego 8. 2B_Hoskins (12), Kinsler (8). HR_Realmuto (9), off Wieck; Reyes (17), off Nola; Machado (10), off Hammer. RBIs_Realmuto 2 (35), Reyes (29), Machado 4 (31), Kinsler (13), Naylor 2 (7). CS_Rodriguez (1).

Runners left in scoring position_Philadelphia 1 (Hernandez); San Diego 4 (Hosmer 2, Hedges 2). RISP_Philadelphia 1 for 2; San Diego 3 for 14.

Runners moved up_Kinsler. GIDP_Segura, Hedges.

DP_Philadelphia 1 (Segura, Hernandez, Hoskins); San Diego 1 (Lauer, Kinsler, Hosmer).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Nola, L, 6-1 5 1-3 8 6 6 3 5 93 4.63 Hammer 2-3 1 2 2 1 1 13 4.91 Davis 1 0 0 0 2 0 18 3.38 Rios 1 0 0 0 2 0 17 0.00 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lauer, W, 5-4 6 2 1 1 3 3 82 4.18 Wieck 1 2 1 1 0 1 17 6.00 Erlin 1 1 0 0 0 1 10 4.44 Perdomo 1 1 0 0 0 1 21 4.30

Inherited runners-scored_Hammer 2-2. HBP_Lauer (Rodriguez). PB_Realmuto (4).

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Lance Barksdale; Second, Ted Barrett; Third, John Tumpane.

T_2:54. A_21,654 (42,445).

