Phillies 6, Braves 5

By The Associated Press

Philadelphia Atlanta ab r h bi ab r h bi Segura ss 5 0 0 0 Acn Jr. cf 4 2 1 0 B.Hrper rf 3 1 0 0 D.Swnsn ss 3 0 1 0 Ralmuto c 3 1 1 0 F.Frman 1b 4 1 0 1 Nicasio p 0 0 0 0 Dnldson 3b 4 1 3 3 J.Alvrz p 0 0 0 0 Mrkakis rf 4 0 0 0 Franco ph 1 0 0 0 Riley lf 4 1 1 1 E.Ramos p 0 0 0 0 L.Jcksn p 0 0 0 0 Neris p 0 0 0 0 Albies 2b 4 0 0 0 Hoskins 1b 3 1 1 0 Flowers c 4 0 2 0 Bruce lf 2 0 0 0 Newcomb p 1 0 0 0 N.Wllms lf 2 0 0 0 Tssaint p 1 0 0 0 Kingery cf 3 1 3 2 J.Webb p 0 0 0 0 S.Rdrig 3b 3 1 1 0 Joyce ph 1 0 0 0 C.Hrnan 2b 4 1 2 3 Minter p 0 0 0 0 Nola p 2 0 0 0 Swarzak p 0 0 0 0 Hammer p 0 0 0 0 Clbrson ph-lf 1 0 0 0 Knapp c 2 0 0 0 Totals 33 6 8 5 Totals 35 5 8 5

Philadelphia 003 100 002—6 Atlanta 011 030 000—5

E_Donaldson (10), L.Jackson (2), B.Harper (3). DP_Atlanta 2. LOB_Philadelphia 5, Atlanta 7. 2B_Realmuto (13), Hoskins (14), Kingery (12), D.Swanson (12), Donaldson (16). HR_C.Hernandez (7), Donaldson (11), Riley (11). CS_Kingery (1). S_S.Rodriguez (3).

IP H R ER BB SO Philadelphia Nola 4 1-3 6 5 5 2 4 Hammer 2-3 0 0 0 0 1 Nicasio 1 2-3 1 0 0 1 2 J.Alvarez 1-3 0 0 0 0 1 E.Ramos W,1-0 1 1 0 0 0 1 Neris S,15-16 1 0 0 0 0 0 Atlanta Newcomb 2 2-3 3 2 0 2 3 Toussaint 2 1-3 3 2 1 1 3 J.Webb H,5 1 0 0 0 0 1 Minter H,3 1 0 0 0 0 2 Swarzak H,6 1 0 0 0 0 1 L.Jackson L,3-2 BS,6 1 2 2 0 0 0

Toussaint pitched to 1 batter in the 6th

HBP_by Toussaint (Hoskins), by Nola (D.Swanson). WP_E.Ramos.

Advertisement

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Stu Scheuwater; Second, Mark Wegner; Third, Jeremie Rehak.

T_3:55. A_43,593 (41,149).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.