Phillies 6, Mets 3

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. McNeil 2b-rf-lf 3 0 0 0 0 2 .346 Alonso 1b 4 0 0 0 0 1 .277 Diaz p 0 0 0 0 0 0 — Conforto rf-cf-rf 3 1 1 0 1 1 .256 Frazier 3b 4 1 1 2 0 0 .258 Smith lf-1b 4 1 1 0 0 2 .336 Ramos c 4 0 1 0 0 1 .277 Rosario ss 4 0 0 1 0 1 .254 Lagares cf 2 0 0 0 0 1 .182 b-Cano ph 1 0 0 0 0 1 .222 Hechavarria 2b 1 0 0 0 0 0 .231 Wheeler p 2 0 1 0 0 1 .314 Pounders p 0 0 0 0 0 0 — c-Davis ph 1 0 0 0 0 0 .266 Flexen p 0 0 0 0 0 0 .500 Gomez cf 0 0 0 0 0 0 .198 Totals 33 3 5 3 1 11

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Kingery cf-lf 5 1 2 0 0 2 .323 Segura ss 5 1 1 3 0 0 .274 Harper rf 4 1 1 1 0 1 .246 Hoskins 1b 2 0 0 0 2 2 .264 Bruce lf 4 0 0 0 0 2 .232 Quinn cf 0 0 0 0 0 0 .122 Hernandez 2b 2 1 0 0 1 0 .284 Franco 3b 4 1 2 2 0 0 .221 Knapp c 1 0 0 0 1 1 .161 d-Realmuto ph 1 0 0 0 0 1 .261 Nola p 1 0 0 0 0 1 .034 a-Miller ph 1 0 0 0 0 0 .283 Nicasio p 0 0 0 0 0 0 .000 Neris p 0 0 0 0 0 0 — Hammer p 0 0 0 0 0 0 — e-Rodriguez ph 0 1 0 0 1 0 .216 Totals 30 6 6 6 5 10

New York 000 000 003—3 5 1 Philadelphia 000 001 005—6 6 1

One out when winning run scored.

a-grounded out for Nola in the 7th. b-struck out for Lagares in the 8th. c-lined out for Pounders in the 8th. d-struck out for Knapp in the 9th. e-walked for Hammer in the 9th.

E_Alonso (7), Franco (3). LOB_New York 5, Philadelphia 7. HR_Frazier (10), off Neris; Harper (14), off Wheeler; Franco (12), off Diaz; Segura (10), off Diaz. RBIs_Frazier 2 (32), Rosario (41), Segura 3 (38), Harper (55), Franco 2 (39). S_Knapp, Nola.

Runners left in scoring position_New York 3 (Alonso, Frazier, Hechavarria); Philadelphia 3 (Kingery 2, Harper). RISP_New York 0 for 6; Philadelphia 1 for 6.

Runners moved up_Rosario.

DP_New York 1 (Alonso, Rosario).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler 6 2 1 1 2 7 107 4.51 Pounders 1 1 0 0 0 1 17 7.50 Flexen 1 0 0 0 1 1 19 5.68 Diaz, L, 1-5 1-3 3 5 5 2 1 34 4.94 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Nola 7 1 0 0 1 10 102 4.22 Nicasio, H, 7 1 0 0 0 0 1 12 3.74 Neris 1-3 4 3 3 0 0 21 3.18 Hammer, W, 1-0 2-3 0 0 0 0 0 5 3.00

Inherited runners-scored_Hammer 2-1. HBP_Nola (McNeil), Pounders (Hernandez).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Will Little; Second, Joe West; Third, Eric Cooper.

T_3:24. A_39,161 (43,647).

