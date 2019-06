Phillies 7, Diamondbacks 4

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Dyson rf-cf 3 1 0 0 2 0 .263 Marte cf-2b 5 1 3 1 0 0 .280 Escobar 3b 3 0 0 1 1 0 .295 Peralta lf 5 1 1 0 0 1 .298 Cron 1b 4 0 1 0 0 2 .250 Vargas 2b 4 0 0 0 0 0 .257 Bradley p 0 0 0 0 0 0 .000 Ahmed ss 3 1 1 0 1 1 .269 Kelly c 3 0 2 2 1 1 .264 Duplantier p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Walker ph 1 0 0 0 0 0 .251 McFarland p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Locastro ph 1 0 0 0 0 0 .239 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Jones rf 1 0 0 0 0 0 .275 Totals 34 4 8 4 5 6

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 5 0 1 0 0 0 .268 Harper rf 4 0 1 1 1 2 .251 Segura ss 5 0 1 0 0 0 .289 Hoskins 1b 3 1 2 1 1 0 .276 Realmuto c 4 2 2 0 0 0 .277 Bruce lf 3 1 2 1 1 1 .237 Kingery cf 3 1 1 3 1 0 .324 Rodriguez 3b 4 1 1 0 0 1 .250 Arrieta p 1 0 0 0 0 0 .148 c-Gosselin ph 1 1 1 0 0 0 .245 Hammer p 0 0 0 0 0 0 — d-Williams ph 1 0 0 0 0 1 .167 Nicasio p 0 0 0 0 0 0 .000 Neris p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 7 12 6 4 5

Arizona 000 210 100—4 8 1 Philadelphia 040 021 00x—7 12 0

a-grounded out for Duplantier in the 4th. b-flied out for McFarland in the 6th. c-singled for Arrieta in the 6th. d-struck out for Hammer in the 7th.

E_Peralta (1). LOB_Arizona 9, Philadelphia 8. 2B_Peralta (19), Kelly (9), Harper (21), Segura (16), Realmuto (12). HR_Marte (17), off Hammer; Kingery (7), off Duplantier. RBIs_Marte (47), Escobar (55), Kelly 2 (20), Harper (46), Hoskins (47), Bruce (41), Kingery 3 (18). CS_Harper (2). SF_Escobar. S_Arrieta.

Runners left in scoring position_Arizona 5 (Dyson, Escobar, Cron, Ahmed, Walker); Philadelphia 4 (Segura, Hoskins, Realmuto, Rodriguez). RISP_Arizona 1 for 11; Philadelphia 4 for 11.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Duplantier, L, 1-1 3 7 4 4 1 1 76 4.32 McFarland 2 2 2 1 2 1 33 5.59 Chafin 1 3 1 1 1 1 17 3.32 Bradley 2 0 0 0 0 2 22 4.40 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta, W, 6-5 6 6 3 3 4 5 105 4.31 Hammer 1 2 1 1 1 0 17 4.76 Nicasio, H, 3 1 0 0 0 0 1 16 4.61 Neris, S, 14-14 1 0 0 0 0 0 17 1.88

Chafin pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Bradley 1-0. WP_Arrieta 2.

Umpires_Home, Dana DeMuth; First, Ryan Blakney; Second, Ed Hickox; Third, Carlos Torres.

T_3:16. A_26,321 (43,647).

