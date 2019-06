Pirates 2, Padres 1

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Tatis Jr. ss 4 0 0 0 0 2 .325 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 1 .284 Machado 3b 3 1 1 1 1 2 .271 Renfroe lf 3 0 0 0 1 1 .251 F.Reyes rf 4 0 1 0 0 0 .249 Myers cf 4 0 1 0 0 1 .224 Kinsler 2b 4 0 0 0 0 0 .218 Mejia c 4 0 2 0 0 1 .197 Lauer p 2 0 1 0 0 1 .091 a-Garcia ph 1 0 1 0 0 0 .262 Wingenter p 0 0 0 0 0 0 — b-Margot ph 1 0 0 0 0 0 .236 Totals 34 1 7 1 2 9

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Newman 2b-ss 4 0 1 0 0 0 .315 Reynolds lf-rf 4 1 1 0 0 1 .354 Marte cf 4 0 1 1 0 1 .283 Bell 1b 3 0 0 0 0 2 .312 Cabrera rf 3 0 0 0 0 0 .320 Dickerson lf 0 0 0 0 0 0 .282 Kang ss 3 0 0 0 0 0 .148 1-Brault pr 0 1 0 0 0 0 .200 Frazier 2b 0 0 0 0 0 0 .258 Osuna 3b 3 0 1 1 0 0 .208 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Diaz c 2 0 1 0 1 0 .280 Musgrove p 1 0 1 0 0 0 .154 Moran 3b 1 0 0 0 0 1 .276 Totals 28 2 6 2 1 5

San Diego 000 100 000—1 7 2 Pittsburgh 100 000 10x—2 6 2

a-singled for Lauer in the 8th. b-lined out for Wingenter in the 9th.

1-ran for Kang in the 7th.

E_Machado 2 (7), Bell (5), Diaz (4). LOB_San Diego 8, Pittsburgh 4. 2B_Myers (10), Mejia (4), Lauer (1), Marte (15). HR_Machado (15), off Musgrove. RBIs_Machado (43), Marte (37), Osuna (6). S_Musgrove.

Runners left in scoring position_San Diego 5 (Tatis Jr., Hosmer, F.Reyes 2, Kinsler); Pittsburgh 1 (Newman). RISP_San Diego 0 for 6; Pittsburgh 1 for 3.

Runners moved up_Hosmer. GIDP_Diaz.

DP_San Diego 1 (Tatis Jr., Kinsler, Hosmer).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lauer, L, 5-7 7 5 2 1 1 4 80 4.32 Wingenter 1 1 0 0 0 1 11 3.81 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove, W, 5-7 7 5 1 1 0 8 105 4.57 Crick, H, 11 1 1 0 0 2 1 24 2.77 Vazquez, S, 18-19 1 1 0 0 0 0 11 1.99

Umpires_Home, Rob Drake; First, Mike Muchlinski; Second, Mike Winters; Third, Tim Timmons.

T_2:35. A_33,437 (38,362).

