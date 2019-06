Pirates 9, Brewers 4

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 4 0 0 0 0 0 .259 Claudio p 0 0 0 0 0 0 — Yelich rf 4 0 0 0 0 0 .306 Braun lf 4 0 0 0 0 0 .271 Moustakas 3b 4 1 1 0 0 1 .268 Grandal c 3 1 0 0 1 2 .277 Hiura 2b 4 1 3 3 0 1 .296 Aguilar 1b 3 1 1 1 1 2 .193 Arcia ss 4 0 1 0 0 1 .262 Chacin p 1 0 0 0 0 0 .200 Peralta p 1 0 0 0 0 1 .182 a-Gamel ph-cf 1 0 0 0 0 1 .269 Totals 33 4 6 4 2 9

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Newman ss 5 1 2 2 0 0 .341 Polanco rf 5 1 1 0 0 2 .248 Marte cf 5 3 3 1 0 0 .261 Bell 1b 5 0 2 1 0 0 .343 Reynolds lf 4 2 2 0 1 0 .345 Moran 3b 4 1 2 2 1 0 .271 Stallings c 5 0 0 0 0 2 .238 Frazier 2b 2 1 1 1 2 0 .249 Archer p 3 0 0 1 1 1 .067 Liriano p 0 0 0 0 0 0 1.000 Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 38 9 13 8 5 5

Milwaukee 001 300 000—4 6 3 Pittsburgh 106 002 00x—9 13 0

a-struck out for Peralta in the 7th.

E_Braun (2), Hiura 2 (4). LOB_Milwaukee 4, Pittsburgh 10. 2B_Moustakas (14). HR_Aguilar (4), off Archer; Hiura (4), off Archer. RBIs_Hiura 3 (7), Aguilar (23), Newman 2 (13), Marte (22), Bell (52), Moran 2 (29), Frazier (14), Archer (1). SB_Marte (9).

Runners left in scoring position_Milwaukee 2 (Peralta 2); Pittsburgh 5 (Polanco, Stallings 2, Archer 2). RISP_Milwaukee 1 for 2; Pittsburgh 4 for 11.

Advertisement

Runners moved up_Moran.

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Chacin, L, 3-7 2 2-3 6 7 7 4 2 76 5.74 Peralta 3 1-3 6 2 1 1 3 54 5.68 Claudio 2 1 0 0 0 0 24 5.79 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Archer, W, 2-5 7 5 4 4 2 7 92 5.66 Liriano 1 0 0 0 0 0 12 1.03 Vazquez 1 1 0 0 0 2 15 1.50

Inherited runners-scored_Peralta 3-2.

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Phil Cuzzi; Second, Sean Barber; Third, Alfonso Marquez.

T_2:54. A_28,465 (38,362).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.