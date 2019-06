Principal Charity Classic Scores

By The Associated Press

Sunday At Wakonda Club Des Moines, Iowa Purse: $1.85 million Yardage: 6,831; Par: 72 Final

Sutherland won on second playoff hole

Kevin Sutherland, $277,500 72-65-62—199 Scott Parel, $162,800 63-66-70—199 Jerry Kelly, $133,200 67-67-66—200 David Toms, $111,000 67-68-68—203 Kent Jones, $76,467 72-67-66—205 Corey Pavin, $76,467 69-67-69—205 Gene Sauers, $76,467 67-68-70—205 Jay Haas, $53,033 71-68-67—206 Marco Dawson, $53,033 69-65-72—206 Doug Garwood, $53,033 68-68-70—206 Steve Flesch, $35,943 71-67-69—207 Retief Goosen, $35,943 71-69-67—207 Brandt Jobe, $35,943 72-67-68—207 Jeff Maggert, $35,943 68-72-67—207 Fran Quinn, $35,943 71-70-66—207 Billy Andrade, $35,943 66-69-72—207 Duffy Waldorf, $35,943 67-71-69—207 Stephen Ames, $26,085 71-68-69—208 John Riegger, $26,085 68-74-66—208 Ken Tanigawa, $26,085 72-70-66—208 Paul Goydos, $19,584 74-66-69—209 Woody Austin, $19,584 67-70-72—209 Mark Calcavecchia, $19,584 72-68-69—209 Ken Duke, $19,584 70-70-69—209 Stephen Leaney, $19,584 70-69-70—209 Scott McCarron, $19,584 70-67-72—209 Wes Short, Jr., $19,584 71-72-66—209 Olin Browne, $14,652 72-70-68—210 Darren Clarke, $14,652 67-70-73—210 John Daly, $14,652 69-72-69—210 Glen Day, $14,652 71-70-69—210 Esteban Toledo, $14,652 71-70-69—210 Tom Gillis, $12,210 67-73-71—211 Tom Lehman, $12,210 71-69-71—211 David McKenzie, $12,210 69-71-71—211 John Huston, $10,607 73-67-72—212 Kirk Triplett, $10,607 72-69-71—212 Larry Mize, $10,607 68-72-72—212 Mike Goodes, $9,250 70-72-71—213 Billy Mayfair, $9,250 69-70-74—213 Tommy Tolles, $9,250 71-71-71—213 Willie Wood, $9,250 73-71-69—213 Bart Bryant, $7,585 72-69-73—214 Tom Byrum, $7,585 68-75-71—214 Brian Cooper, $7,585 70-72-72—214 Steve Pate, $7,585 72-68-74—214 Tim Petrovic, $7,585 74-70-70—214 Chris DiMarco, $5,735 65-75-75—215 Joe Durant, $5,735 71-73-71—215 Carlos Franco, $5,735 75-70-70—215 David Frost, $5,735 71-70-74—215 Lee Janzen, $5,735 68-73-74—215 Michael Allen, $4,533 70-72-74—216 Sandy Lyle, $4,533 72-69-75—216 Tommy Armour III, $3,700 68-76-73—217 Paul Broadhurst, $3,700 71-76-70—217 Fred Funk, $3,700 74-71-72—217 Gary Hallberg, $3,700 69-72-76—217 Spike McRoy, $3,700 69-74-74—217 Tom Pernice Jr., $3,700 75-72-70—217 Jerry Smith, $3,700 73-72-72—217 Dudley Hart, $2,775 71-73-74—218 Scott Verplank, $2,775 76-75-67—218 Tom Werkmeister, $2,775 76-68-74—218 Michael Bradley, $2,128 73-74-72—219 Russ Cochran, $2,128 73-71-75—219 Dan Forsman, $2,128 75-71-73—219 Blaine McCallister, $2,128 73-74-72—219 Gibby Gilbert III, $1,628 75-73-73—221 Greg Kraft, $1,628 74-76-71—221 Gary Nicklaus, $1,628 77-72-72—221 Skip Kendall, $1,351 74-73-75—222 Rocco Mediate, $1,351 71-75-76—222 Mark Brooks, $1,184 77-74-72—223 Brandel Chamblee, $1,184 76-71-76—223 P.H. Horgan III, $1,036 79-73-72—224 Cliff Kresge, $1,036 77-72-75—224 John Jacobs, $925 76-79-75—230

