Rangers 5, Rays 0

By The Associated Press

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo dh 4 0 1 1 1 0 .285 Calhoun lf 5 0 1 0 0 1 .333 DeShields cf 0 0 0 0 0 0 .253 Andrus ss 3 0 1 0 1 0 .307 Mazara rf 2 2 0 0 2 1 .268 Gallo cf-lf 4 0 1 0 0 1 .279 Cabrera 3b 3 1 0 0 1 1 .228 Odor 2b 4 1 3 1 0 0 .188 1-Santana pr-2b 0 1 0 0 0 0 .302 Guzman 1b 4 0 1 2 0 1 .220 Mathis c 4 0 0 0 0 1 .154 Totals 33 5 8 4 5 6

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Lowe 2b 3 0 1 0 1 0 .275 Pham lf 4 0 0 0 0 1 .289 Choi 1b 4 0 0 0 0 2 .264 Meadows rf 3 0 0 0 1 1 .297 Diaz dh 4 0 0 0 0 1 .272 Wendle 3b 3 0 1 0 0 0 .174 Adames ss 3 0 1 0 0 1 .252 Zunino c 3 0 0 0 0 3 .182 Heredia cf 3 0 0 0 0 2 .229 Totals 30 0 3 0 2 11

Texas 031 000 001—5 8 0 Tampa Bay 000 000 000—0 3 1

1-ran for Odor in the 9th.

E_Chirinos (1). LOB_Texas 6, Tampa Bay 5. 2B_Odor (13), Guzman (16), Adames (11). 3B_Odor (1). RBIs_Choo (34), Odor (37), Guzman 2 (27). CS_Andrus (3).

Runners left in scoring position_Texas 4 (Choo, Andrus, Mazara, Cabrera); Tampa Bay 2 (Lowe, Choi). RISP_Texas 3 for 9; Tampa Bay 0 for 5.

Runners moved up_Guzman, Mathis. GIDP_Pham.

DP_Texas 1 (Odor, Andrus, Guzman).

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Lynn, W, 10-4 8 3 0 0 1 10 112 4.00 Leclerc 1 0 0 0 1 1 13 4.46 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Chirinos, L, 7-4 6 5 4 3 4 5 105 3.10 Sadler 3 3 1 1 1 1 43 1.86

WP_Lynn 2.

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Mike Estabrook; Second, Bruce Dreckman; Third, John Libka.

T_2:48. A_13,955 (25,025).

