Rangers 6, White Sox 5

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia cf 4 1 2 0 0 0 .282 Moncada 3b 4 1 1 0 0 1 .297 Abreu 1b 4 0 0 0 0 2 .259 Alonso dh 3 1 0 0 1 0 .176 Jimenez lf 4 0 0 0 0 3 .249 Anderson ss 4 2 3 4 0 0 .320 Sanchez 2b 4 0 1 1 0 1 .250 Collins c 4 0 0 0 0 1 .111 Tilson rf 3 0 0 0 0 0 .256 Totals 34 5 7 5 1 8

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo dh 5 0 2 1 0 1 .289 DeShields cf 4 0 1 1 1 0 .238 Andrus ss 4 1 2 0 0 0 .301 Mazara rf 4 2 2 3 0 1 .272 Calhoun lf 4 1 2 0 0 0 .348 Cabrera 3b 3 0 0 0 1 2 .235 Forsythe 2b-1b 3 1 2 1 1 1 .275 Guzman 1b 4 1 2 0 0 0 .217 Odor 2b 0 0 0 0 0 0 .174 Mathis c 4 0 1 0 0 0 .153 Totals 35 6 14 6 3 5

Chicago 400 001 000—5 7 1 Texas 301 002 00x—6 14 1

E_Anderson (15), C.Martin (1). LOB_Chicago 3, Texas 8. 2B_Garcia (13), Anderson (13), Sanchez (7), Choo (20), Calhoun (3), Forsythe (15). HR_Anderson (11), off Lynn; Mazara (11), off Despaigne; Mazara (12), off Despaigne. RBIs_Anderson 4 (36), Sanchez (18), Choo (32), DeShields (14), Mazara 3 (44), Forsythe (29). SB_Andrus (15).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Abreu, Collins 2); Texas 4 (DeShields, Andrus, Calhoun 2). RISP_Chicago 2 for 9; Texas 4 for 8.

Runners moved up_Abreu, Moncada, Sanchez. LIDP_Mathis.

DP_Chicago 1 (Sanchez, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Despaigne 3 8 4 4 1 0 68 9.45 Osich 2 1-3 1 0 0 1 3 39 5.18 Marshall, L, 3-1, BS, 1-1 1-3 4 2 2 1 0 21 1.02 Minaya 2 1-3 1 0 0 0 2 23 2.42 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Lynn, W, 9-4 7 6 5 5 1 6 109 4.32 Leclerc, H, 6 1 0 0 0 0 1 16 4.72 C.Martin, S, 3-4 1 1 0 0 0 1 13 3.30

Despaigne pitched to 1 batter in the 4th.

Inherited runners-scored_Osich 1-0, Minaya 2-0.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Carlos Torres; Second, Dana DeMuth; Third, Ryan Blakney.

T_3:04. A_33,582 (49,115).

