RBC Canadian Open Scores

By The Associated Press

Saturday At Hamilton Golf & Country Club Hamilton, Ontario Purse: $7.6 million Yardage: 6,967; Par 70 Third Round Rory McIlroy 67-66-64—197 Webb Simpson 66-64-67—197 Matt Kuchar 65-63-69—197 Shane Lowry 64-68-66—198 Adam Hadwin 65-66-67—198 Brandt Snedeker 69-60-69—198 Henrik Stenson 66-66-68—200 Mackenzie Hughes 66-66-69—201 Jonathan Byrd 67-71-64—202 Erik van Rooyen 64-70-68—202 Graeme McDowell 65-67-70—202 Nick Taylor 64-65-73—202 Jim Furyk 69-67-67—203 Danny Willett 66-68-69—203 Peter Malnati 66-68-69—203 Scott Brown 65-63-75—203 Danny Lee 65-72-67—204 Dustin Johnson 71-65-68—204 Roberto Castro 64-71-69—204 Justin Thomas 70-65-69—204 Harris English 66-69-69—204 Jonas Blixt 67-67-70—204 José de Jesús Rodríguez 67-66-71—204 Ben Silverman 71-61-72—204 Paul Barjon 68-70-67—205 Peter Uihlein 67-71-67—205 Joaquin Niemann 67-70-68—205 Collin Morikawa 70-66-69—205 Wes Roach 68-68-69—205 Cameron Tringale 68-68-69—205 Robert Streb 67-69-69—205 Scott Langley 67-68-70—205 Brian Harman 69-65-71—205 Hank Lebioda 67-67-71—205 Ben Crane 69-65-71—205 Sepp Straka 68-65-72—205 Sungjae Im 64-68-73—205 Roger Sloan 68-70-68—206 J.J. Spaun 67-70-69—206 Chris Thompson 69-66-71—206 Stephan Jaeger 71-64-71—206 Keegan Bradley 63-71-72—206 Colt Knost 67-71-69—207 Daniel Berger 67-71-69—207 Rod Pampling 69-69-69—207 Sebastián Muñoz 65-72-70—207 Sangmoon Bae 69-68-70—207 Talor Gooch 66-70-71—207 Adam Schenk 66-68-73—207 Joey Garber 68-70-70—208 Zach Johnson 71-67-70—208 Jim Knous 68-69-71—208 Jimmy Walker 65-72-71—208 Josh Teater 68-68-72—208 Brooks Koepka 70-66-72—208 Harold Varner III 68-70-71—209 George McNeill 69-68-72—209 Cody Gribble 69-68-72—209 Ryan Palmer 68-69-72—209 Martin Laird 69-69-72—210 Dylan Frittelli 67-68-75—210 D.J. Trahan 67-68-75—210 Brian Gay 72-66-73—211 Alex Noren 67-71-73—211 Bubba Watson 71-67-73—211 Tyler Duncan 69-68-74—211 Kevin Tway 67-70-74—211 Richard Jung 67-69-75—211 Jake Knapp 69-69-75—213 Kelly Kraft 68-70-76—214 Dominic Bozzelli 69-69-77—215

