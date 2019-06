Red Sox 6, White Sox 5

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia cf 4 0 0 0 1 2 .281 Anderson ss 5 0 0 0 0 4 .313 Abreu 1b 4 1 1 1 0 1 .258 McCann c 4 0 2 0 0 0 .328 Jimenez lf 3 2 1 0 1 1 .253 Jay rf 2 0 0 0 1 0 .000 Moncada 3b 3 2 2 2 1 1 .299 Alonso dh 4 0 1 1 0 0 .179 Rondon 2b 2 0 0 0 0 0 .204 a-Sanchez ph-2b 2 0 1 1 0 1 .248 Totals 33 5 8 5 4 10

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 5 1 1 1 0 2 .266 Benintendi lf 5 1 2 0 0 1 .277 Martinez dh 4 0 0 0 1 1 .284 Devers 3b 4 1 1 0 1 1 .308 Bogaerts ss 4 0 2 0 1 0 .296 Bradley Jr. cf 2 1 1 1 3 0 .218 Vazquez c 4 0 1 0 0 2 .291 1-Hernandez pr-2b 1 1 1 1 0 0 .241 Chavis 1b 3 1 1 1 1 1 .260 Nunez 2b 4 0 2 2 0 1 .241 Leon c 0 0 0 0 0 0 .190 Totals 36 6 12 6 7 9

Chicago 020 001 200—5 8 0 Boston 010 011 111—6 12 0

Two outs when winning run scored.

a-singled for Rondon in the 7th.

1-ran for Vazquez in the 8th.

LOB_Chicago 6, Boston 11. 2B_Jimenez (7), Benintendi 2 (20), Devers (19), Bogaerts (27), Chavis (5). HR_Moncada (13), off Rodriguez; Abreu (18), off Rodriguez; Bradley Jr. (8), off Giolito; Betts (13), off Marshall. RBIs_Abreu (55), Moncada 2 (42), Alonso (27), Sanchez (19), Betts (36), Bradley Jr. (27), Chavis (38), Nunez 2 (17), Hernandez (5). SB_Garcia (8), McCann (4), Bogaerts (3). CS_Bradley Jr. (2). S_Jay.

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Anderson 2, Moncada); Boston 4 (Devers, Bogaerts, Nunez 2). RISP_Chicago 3 for 8; Boston 3 for 12.

Runners moved up_Jay, Devers. FIDP_Bradley Jr.. GIDP_Alonso.

DP_Chicago 1 (Jimenez, Anderson); Boston 1 (Bogaerts, Chavis).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito 5 2-3 6 3 3 4 7 96 2.87 Marshall 1-3 1 1 1 0 1 4 1.50 Bummer, H, 6 1 1 0 0 1 0 24 1.80 Herrera, BS, 2-2 1 2 1 1 0 0 19 6.83 Fry, L, 1-3 2-3 2 1 1 2 1 22 5.54 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez 6 1-3 6 5 5 2 4 99 4.87 Walden 2-3 1 0 0 0 2 10 2.57 Brewer 2-3 1 0 0 1 1 17 4.24 Taylor 1 0 0 0 1 2 22 5.06 Workman, W, 7-1 1-3 0 0 0 0 1 5 1.75

Marshall pitched to 1 batter in the 7th.

Bummer pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Marshall 3-0, Herrera 1-0, Walden 2-1, Workman 1-0. WP_Giolito, Herrera.

Umpires_Home, Bill Welke; First, Lance Barrett; Second, Roberto Ortiz; Third, Mike Everitt.

T_3:36. A_36,117 (37,731).

