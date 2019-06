Red Sox 8, Royals 0

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 1 0 0 1 1 .270 Benintendi lf 4 1 3 0 1 0 .268 Martinez dh 5 0 0 0 0 0 .294 Devers 3b 5 3 2 3 0 0 .316 Bogaerts ss 4 1 0 0 1 1 .298 Holt 2b 5 2 3 1 0 1 .293 Chavis 1b 5 0 1 0 0 3 .255 Bradley Jr. cf 2 0 1 3 2 1 .190 Leon c 3 0 1 1 0 1 .222 Totals 37 8 11 8 5 8

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield rf 3 0 1 0 0 2 .294 Gore rf 1 0 0 0 0 1 .314 Mondesi ss 4 0 0 0 0 1 .280 Gordon lf 3 0 0 0 0 1 .277 O’Hearn lf 0 0 0 0 0 0 .198 Soler dh 3 0 0 0 0 1 .236 Cuthbert 1b 3 0 1 0 0 0 .368 Gutierrez 3b 3 0 1 0 0 1 .270 Lopez 2b 3 0 0 0 0 1 .203 Maldonado c 3 0 0 0 0 3 .203 Hamilton cf 3 0 0 0 0 1 .227 Totals 29 0 3 0 0 12

Boston 200 040 200—8 11 0 Kansas City 000 000 000—0 3 1

E_Cuthbert (1). LOB_Boston 8, Kansas City 2. 2B_Benintendi (12), Devers (17), Bradley Jr. (10), Leon (2). HR_Devers (9), off Lopez. RBIs_Devers 3 (38), Holt (6), Bradley Jr. 3 (17), Leon (11). SB_Devers (8). SF_Leon.

Runners left in scoring position_Boston 5 (Betts, Martinez, Bogaerts, Chavis, Leon). RISP_Boston 6 for 16; .

GIDP_Martinez.

DP_Kansas City 1 (Mondesi, Lopez, Cuthbert).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Sale, W, 2-7 9 3 0 0 0 12 102 3.84 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis, L, 4-6 4 2-3 8 6 5 3 5 99 5.62 Boxberger 1-3 0 0 0 0 0 4 5.09 Lopez 2 3 2 2 1 1 37 6.75 Peralta 1 0 0 0 1 0 11 4.61 Kennedy 1 0 0 0 0 2 18 4.01

Inherited runners-scored_Boxberger 1-0. WP_Junis.

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Dan Iassogna; Second, Sam Holbrook; Third, Jim Wolf.

T_2:39. A_15,523 (37,903).

