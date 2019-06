Red Sox 8, Royals 3

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 1 1 0 1 0 .275 Benintendi lf 4 1 1 0 1 1 .259 Martinez dh 5 2 3 1 0 0 .301 Devers 3b 4 2 1 2 1 0 .314 Bogaerts ss 4 1 1 1 0 1 .304 Holt 2b 2 0 2 1 1 0 .250 a-Nunez ph-2b 1 1 1 3 0 0 .227 Chavis 1b 4 0 0 0 0 2 .257 Vazquez c 4 0 0 0 0 2 .290 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 0 0 .186 Totals 36 8 10 8 4 6

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield rf 4 0 0 0 0 1 .293 Lopez 2b 4 0 0 0 0 2 .211 Mondesi ss 4 0 1 0 0 2 .285 Gordon lf 4 2 2 0 0 1 .281 Soler dh 4 0 1 0 0 0 .239 Cuthbert 1b 4 1 1 3 0 1 .375 Gutierrez 3b 3 0 0 0 1 1 .267 Maldonado c 3 0 0 0 0 2 .207 Hamilton cf 3 0 2 0 0 0 .231 Totals 33 3 7 3 1 10

Boston 000 003 032—8 10 1 Kansas City 020 000 001—3 7 0

a-homered for Holt in the 8th.

E_Holt (1). LOB_Boston 6, Kansas City 4. 2B_Betts (15), Benintendi (11), Devers (16), Holt (2), Gordon 2 (16). 3B_Martinez (1). HR_Nunez (2), off Diekman; Cuthbert (2), off Rodriguez. RBIs_Martinez (33), Devers 2 (35), Bogaerts (40), Holt (5), Nunez 3 (15), Cuthbert 3 (4). SB_Mondesi (22). SF_Bogaerts.

Runners left in scoring position_Boston 4 (Devers, Bogaerts, Chavis, Vazquez); Kansas City 1 (Soler). RISP_Boston 3 for 9; Kansas City 1 for 8.

Advertisement

Runners moved up_Martinez, Chavis, Soler, Cuthbert. FIDP_Merrifield. GIDP_Gutierrez.

DP_Boston 2 (Holt, Bogaerts, Chavis), (Bradley Jr., Bogaerts).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez, W, 6-3 5 2-3 6 2 2 0 7 89 4.88 Hembree, H, 3 1-3 0 0 0 0 0 4 2.77 Walden, H, 3 1 0 0 0 1 1 15 1.91 Workman 1 0 0 0 0 1 13 1.98 Brasier 1 1 1 1 0 1 17 4.01 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Sparkman 5 1-3 3 1 1 1 2 80 3.77 Barlow, L, 1-2, BS, 1-2 2-3 2 2 2 1 0 19 4.97 Boxberger 1 0 0 0 1 2 12 5.16 Diekman 1 3 3 3 0 1 20 4.26 McCarthy 1 2 2 2 1 1 18 7.71

Inherited runners-scored_Hembree 1-0, Barlow 1-1.

Umpires_Home, Jim Wolf; First, Manny Gonzalez; Second, Dan Iassogna; Third, Sam Holbrook.

T_3:08. A_13,184 (37,903).

