Red Sox 9, Twins 4

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts dh 5 1 2 1 1 1 .266 Benintendi lf 4 1 1 1 1 0 .269 Martinez rf 4 2 1 1 1 0 .291 Devers 3b 3 1 2 0 0 0 .307 1-Nunez pr-3b 2 1 2 0 0 0 .227 Bogaerts ss 3 2 1 1 2 1 .300 Holt 2b 2 1 1 3 2 0 .308 Chavis 1b 5 0 2 2 0 1 .261 Bradley Jr. cf 3 0 0 0 2 1 .210 Leon c 4 0 0 0 1 2 .197 Totals 35 9 12 9 10 6

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Kepler rf 5 1 1 1 0 2 .277 Cron 1b 5 0 1 0 0 0 .276 Cruz dh 4 2 1 0 1 2 .278 Rosario lf 4 0 2 1 0 1 .269 Sano 3b 3 0 0 0 1 2 .217 Arraez ss 2 0 1 1 2 0 .393 Cave cf 4 0 0 0 0 3 .176 Astudillo 2b 4 1 3 1 0 0 .267 Castro c 4 0 0 0 0 0 .239 Totals 35 4 9 4 4 10

Boston 030 030 030—9 12 0 Minnesota 101 200 000—4 9 0

1-ran for Devers in the 5th.

LOB_Boston 10, Minnesota 8. 2B_Benintendi (16), Bogaerts (24), Nunez 2 (5), Cruz (12). 3B_Betts (2). HR_Astudillo (3), off Rodriguez; Kepler (19), off Rodriguez. RBIs_Betts (35), Benintendi (33), Martinez (41), Bogaerts (49), Holt 3 (14), Chavis 2 (36), Kepler (50), Rosario (53), Arraez (4), Astudillo (12). SF_Holt.

Runners left in scoring position_Boston 5 (Betts, Benintendi, Martinez 2, Bogaerts); Minnesota 4 (Kepler, Cave 2, Castro). RISP_Boston 7 for 14; Minnesota 2 for 7.

Runners moved up_Arraez. GIDP_Martinez, Chavis 2.

DP_Minnesota 3 (Arraez, Astudillo, Cron), (Cron, Arraez, Astudillo), (Astudillo, Cron).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez, W, 8-4 7 8 4 4 3 9 111 4.71 Barnes 1 1 0 0 1 0 22 3.16 Walden 1 0 0 0 0 1 12 2.43 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gibson, L, 7-4 4 1-3 7 6 6 5 3 94 4.18 Harper 2-3 0 0 0 1 1 12 2.12 Poppen 4 5 3 3 4 2 70 6.75

Inherited runners-scored_Harper 1-0.

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Stu Scheurwater; Second, Mark Wegner; Third, Jeremie Rehak.

T_3:22. A_31,835 (38,649).

