Reds 4, Phillies 3

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Winker lf 3 0 1 0 0 1 .237 b-Senzel ph-cf 2 1 2 0 0 0 .273 Votto 1b 4 0 1 2 1 1 .256 Suarez 3b 5 0 1 1 0 1 .265 Dietrich 2b 4 1 1 0 0 1 .248 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .125 Garrett p 0 0 0 0 0 0 — Farmer 2b 0 0 0 0 0 0 .221 Puig rf 4 0 0 0 0 2 .207 J.Iglesias ss 4 0 1 0 0 1 .291 Peraza cf-2b-lf 4 0 1 1 0 1 .214 Casali c 2 1 1 0 2 0 .297 Gray p 2 0 0 0 0 1 .111 Duke p 0 0 0 0 0 0 — a-VanMeter ph-lf 1 1 0 0 1 0 .226 R.Iglesias p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 4 9 4 4 9

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 2 1 0 0 2 0 .274 Harper rf 4 1 1 0 0 2 .251 Segura ss 2 0 1 1 1 0 .293 Hoskins 1b 4 0 1 2 0 1 .263 Realmuto c 4 0 1 0 0 0 .274 Bruce lf 3 0 0 0 0 0 .231 Velasquez p 0 0 0 0 0 0 .125 Hammer p 0 0 0 0 0 0 — c-Gosselin ph 1 0 0 0 0 0 .229 Kingery cf 4 0 0 0 0 1 .310 Franco 3b 3 1 1 0 0 0 .209 Nola p 2 0 0 0 0 2 .042 Alvarez p 0 0 0 0 0 0 — Williams lf 1 0 0 0 0 1 .157 Totals 30 3 5 3 3 7

Cincinnati 010 000 300—4 9 0 Philadelphia 002 010 000—3 5 0

a-walked for Duke in the 7th. b-singled for Winker in the 7th. c-flied out for Hammer in the 9th.

LOB_Cincinnati 8, Philadelphia 4. 2B_Segura (15). RBIs_Votto 2 (14), Suarez (41), Peraza (15), Segura (26), Hoskins 2 (44). SB_Hernandez (4), Harper (3). CS_Harper (1). SF_Segura.

Runners left in scoring position_Cincinnati 3 (Dietrich, Gray, VanMeter); Philadelphia 2 (Hoskins, Realmuto). RISP_Cincinnati 3 for 7; Philadelphia 2 for 5.

Runners moved up_Peraza. GIDP_Votto.

DP_Philadelphia 1 (Hernandez, Segura, Hoskins).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Gray 5 2-3 4 3 3 3 3 98 3.64 Duke, W, 3-1 1-3 0 0 0 0 0 2 5.82 Lorenzen, H, 4 2-3 0 0 0 0 1 10 3.21 Garrett, H, 9 1 0 0 0 0 2 12 1.63 R.Iglesias, S, 13-15 1 1-3 1 0 0 0 1 15 2.79 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Nola 6 2-3 4 3 3 3 7 104 4.58 Alvarez, L, 0-2, BS, 1-2 0 2 1 1 0 0 4 3.70 Velasquez 1 1-3 2 0 0 1 2 30 4.23 Hammer 1 1 0 0 0 0 11 3.86

Alvarez pitched to 2 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Alvarez 2-2, Velasquez 2-1. PB_Realmuto (5).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Hunter Wendelstedt; Second, Angel Hernandez; Third, Vic Carapazza.

T_3:14. A_42,324 (43,647).

