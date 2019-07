Rocket Mortgage Classic Scores

By The Associated Press

Sunday At Detroit Golf Club Detroit Purse: $7.3 million Yardage: 7,340; Par: 72 Final Nate Lashley (500), $1,314,000 63-67-63-70—263 Doc Redman, $788,400 68-67-67-67—269 Wes Roach (163), $423,400 67-68-67-68—270 Rory Sabbatini (163), $423,400 65-69-68-68—270 Joaquin Niemann (90), $239,075 68-66-69-68—271 Ted Potter, Jr. (90), $239,075 68-67-68-68—271 Patrick Reed (90), $239,075 68-68-65-70—271 Brandt Snedeker (90), $239,075 70-69-65-67—271 Brian Stuard (90), $239,075 66-72-65-68—271 Cameron Tringale (90), $239,075 68-67-65-71—271 J.T. Poston (68), $175,200 70-63-66-73—272 Sepp Straka (68), $175,200 68-67-70-67—272 Byeong Hun An (56), $136,875 68-66-69-70—273 Viktor Hovland, $136,875 70-69-70-64—273 Hideki Matsuyama (56), $136,875 68-67-68-70—273 J.J. Spaun (56), $136,875 66-73-68-66—273 Wyndham Clark (48), $105,850 68-70-68-68—274 Brice Garnett (48), $105,850 69-67-71-67—274 Talor Gooch (48), $105,850 65-72-67-70—274 Billy Horschel (48), $105,850 69-70-71-64—274 J.B. Holmes (37), $68,529 67-68-70-70—275 Mackenzie Hughes (37), $68,529 66-70-72-67—275 Sungjae Im (37), $68,529 69-68-66-72—275 Danny Lee (37), $68,529 66-71-69-69—275 Denny McCarthy (37), $68,529 69-68-69-69—275 Roger Sloan (37), $68,529 70-68-69-68—275 Kyle Stanley (37), $68,529 69-69-70-67—275 Jimmy Walker (37), $68,529 68-71-70-66—275 Jonas Blixt (26), $46,416 67-68-72-69—276 Cameron Smith (26), $46,416 70-68-71-67—276 Joey Garber (26), $46,416 67-72-68-69—276 Jason Kokrak (26), $46,416 66-71-68-71—276 Peter Malnati (26), $46,416 68-66-68-74—276 Martin Piller (26), $46,416 66-69-71-70—276 Bronson Burgoon (18), $34,466 66-70-72-69—277 Shawn Stefani (18), $34,466 69-70-68-70—277 Kevin Streelman (18), $34,466 66-70-68-73—277 Nick Taylor (18), $34,466 68-70-69-70—277 Josh Teater (18), $34,466 68-69-73-67—277 Aaron Wise (18), $34,466 69-69-67-72—277 Charles Howell III (18), $34,466 65-67-71-74—277 Sam Burns (13), $26,280 70-67-71-70—278 Max Homa (13), $26,280 68-69-71-70—278 Anirban Lahiri (13), $26,280 69-68-72-69—278 Adam Schenk (13), $26,280 65-71-71-71—278 Ryan Armour (9), $18,980 64-69-74-72—279 Cameron Champ (9), $18,980 66-65-75-73—279 Luke Donald (9), $18,980 67-69-72-71—279 Rickie Fowler (9), $18,980 68-68-72-71—279 Dylan Frittelli (9), $18,980 66-70-72-71—279 Kevin Kisner (9), $18,980 66-70-72-71—279 Vaughn Taylor (9), $18,980 70-69-69-71—279 Nick Watney (9), $18,980 64-72-69-74—279 Chase Wright (9), $18,980 65-70-73-71—279 Harris English (6), $16,571 66-68-71-75—280 Carlos Ortiz (6), $16,571 67-70-74-69—280 Seth Reeves (6), $16,571 68-71-71-70—280 Brendan Steele (6), $16,571 68-70-71-71—280 Dominic Bozzelli (5), $15,914 69-69-75-68—281 Roberto Castro (5), $15,914 70-69-72-70—281 Bud Cauley (5), $15,914 69-69-72-71—281 Colt Knost (5), $15,914 70-68-72-71—281 Andrew Landry (5), $15,914 71-67-70-73—281 Anders Albertson (4), $15,184 69-67-76-70—282 Chad Collins (4), $15,184 67-72-70-73—282 Tom Hoge (4), $15,184 67-70-73-72—282 Wes Homan, $15,184 71-68-71-72—282 Scott Stallings (4), $15,184 66-72-70-74—282 Kyle Jones (3), $14,746 70-69-74-70—283 Stewart Cink (3), $14,600 65-73-72-74—284 Smylie Kaufman (3), $14,454 69-70-80-69—288

