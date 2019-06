Rockies 13, Blue Jays 6

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Galvis ss 4 0 0 0 1 0 .263 Law p 0 0 0 0 0 0 — Guerrero Jr. 3b 4 1 3 1 1 0 .248 Tellez 1b 2 0 0 0 0 0 .235 Luciano p 1 0 0 0 0 1 .000 Gaviglio p 0 0 0 0 0 0 — b-Drury ph-ss 2 1 1 0 0 1 .229 Gurriel Jr. lf 5 1 1 0 0 2 .265 Grichuk rf 4 1 1 2 0 1 .230 Biggio 2b-1b 4 2 2 0 0 1 .278 Davis cf 2 0 1 0 2 0 .152 Maile c 3 0 1 2 1 1 .154 Jackson p 1 0 0 0 0 1 .000 Sogard 2b 2 0 1 1 0 1 .265 Totals 34 6 11 6 5 9

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Tapia lf 4 4 2 0 1 0 .279 Story ss 4 4 3 7 1 0 .294 Dahl rf 4 1 1 1 1 2 .318 Arenado 3b 4 1 3 3 0 0 .344 Rodgers 2b 1 0 1 0 0 0 .324 Murphy 1b 5 0 1 2 0 1 .239 McMahon 2b-3b 5 0 0 0 0 1 .250 Desmond cf 4 0 2 0 1 0 .250 Wolters c 4 2 2 0 1 1 .303 Marquez p 3 1 2 0 0 0 .280 a-Reynolds ph 1 0 0 0 0 1 .183 Rusin p 0 0 0 0 0 0 — McGee p 0 0 0 0 0 0 — c-Iannetta ph 1 0 0 0 0 1 .242 Tinoco p 0 0 0 0 0 0 — Totals 40 13 17 13 5 7

Toronto 020 000 040— 6 11 0 Colorado 424 010 20x—13 17 0

a-struck out for Marquez in the 7th. b-singled for Gaviglio in the 8th. c-struck out for McGee in the 8th.

LOB_Toronto 8, Colorado 8. 2B_Guerrero Jr. (5), Gurriel Jr. (8), Tapia (12), Story (12), Dahl (14), Arenado 2 (16), Murphy (8), Desmond (14). HR_Grichuk (9), off Marquez; Guerrero Jr. (6), off Rusin; Story (14), off Jackson; Story (15), off Gaviglio. RBIs_Guerrero Jr. (12), Grichuk 2 (21), Maile 2 (7), Sogard (14), Story 7 (42), Dahl (19), Arenado 3 (50), Murphy 2 (25). SF_Grichuk, Sogard.

Runners left in scoring position_Toronto 4 (Galvis 2, Gurriel Jr., Grichuk); Colorado 5 (Murphy, McMahon, Marquez, Iannetta 2). RISP_Toronto 1 for 10; Colorado 6 for 15.

Runners moved up_Tellez, Maile, Story. GIDP_Tellez 2, Wolters.

DP_Toronto 1 (Luciano, Galvis, Biggio); Colorado 2 (McMahon, Story, Murphy), (Arenado, Story, Murphy).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Jackson, L, 0-3 2 1-3 10 10 10 3 4 77 13.22 Luciano 2 2-3 3 1 1 1 0 32 6.85 Gaviglio 2 2 2 2 0 2 26 4.26 Law 1 2 0 0 1 1 27 5.14 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Marquez, W, 6-2 7 6 2 2 3 7 103 3.48 Rusin 1-3 4 4 4 1 0 18108.00 McGee 2-3 0 0 0 1 0 8 0.00 Tinoco 1 1 0 0 0 2 17 0.00

Inherited runners-scored_Luciano 1-0, McGee 3-2. WP_Jackson 2, Marquez.

Umpires_Home, Tom Woodring; First, Brian O’Nora; Second, James Hoye; Third, Mark Ripperger.

T_3:10. A_32,990 (50,398).

