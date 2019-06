Rockies 5, Blue Jays 1

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Sogard 2b 5 1 2 0 0 2 .268 Guerrero Jr. 3b 4 0 1 0 0 0 .248 Smoak 1b 2 0 1 1 2 0 .240 Grichuk cf 4 0 0 0 0 0 .222 Biggio rf 3 0 0 0 1 2 .217 Drury lf 3 0 0 0 1 1 .225 Galvis ss 4 0 0 0 0 2 .248 Maile c 4 0 2 0 0 0 .174 Sanchez p 2 0 0 0 0 0 .000 b-Tellez ph 1 0 0 0 0 0 .232 Shafer p 0 0 0 0 0 0 — Pannone p 0 0 0 0 0 0 — d-Gurriel Jr. ph 1 0 0 0 0 1 .260 Totals 33 1 6 1 4 8

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Tapia lf 4 0 1 0 0 0 .277 Dahl rf 4 1 2 1 0 0 .331 Arenado 3b 4 1 2 1 0 0 .345 Murphy 1b 4 0 2 1 0 0 .250 McMahon 2b 3 1 0 0 1 2 .244 Rodgers ss 4 0 0 0 0 1 .268 Iannetta c 3 1 2 2 1 0 .261 Hampson cf 3 0 0 0 1 0 .188 Senzatela p 1 1 0 0 1 0 .000 a-Reynolds ph 1 0 0 0 0 0 .179 Bettis p 0 0 0 0 0 0 .000 Dunn p 0 0 0 0 0 0 — Diaz p 0 0 0 0 0 0 — c-Desmond ph 1 0 0 0 0 0 .244 Shaw p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 5 9 5 4 3

Toronto 100 000 000—1 6 0 Colorado 111 001 10x—5 9 1

a-popped out for Senzatela in the 6th. b-out on fielder’s choice for Sanchez in the 7th. c-grounded out for Diaz in the 8th. d-struck out for Pannone in the 9th.

E_Tapia (3). LOB_Toronto 9, Colorado 7. 2B_Dahl (16), Iannetta (7). HR_Iannetta (5), off Sanchez; Arenado (16), off Shafer. RBIs_Smoak (33), Dahl (20), Arenado (52), Murphy (28), Iannetta 2 (11).

Runners left in scoring position_Toronto 5 (Sogard, Drury, Galvis 3); Colorado 4 (Arenado 2, Rodgers, Senzatela). RISP_Toronto 0 for 7; Colorado 3 for 7.

Runners moved up_Rodgers. GIDP_Grichuk, Desmond.

DP_Toronto 1 (Galvis, Sogard, Smoak); Colorado 1 (Arenado, McMahon, Murphy).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Sanchez, L, 3-6 6 7 4 4 3 2 85 3.95 Shafer 1 2 1 1 0 1 24 4.91 Pannone 1 0 0 0 1 0 9 6.75 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, W, 4-4 6 4 1 1 3 4 90 5.33 Bettis, H, 1 1 1 0 0 0 0 19 4.41 Dunn 2-3 0 0 0 1 0 15 5.19 Diaz 1-3 0 0 0 0 1 6 2.45 Shaw 1 1 0 0 0 3 16 3.60

Inherited runners-scored_Diaz 1-0. WP_Diaz.

Umpires_Home, James Hoye; First, Mark Ripperger; Second, Tom Woodring; Third, Brian O’Nora.

T_2:43. A_37,861 (50,398).

