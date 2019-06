Rockies 6, Cubs 5

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 5 1 1 1 0 2 .238 Bryant 3b 2 2 0 0 2 1 .270 Rizzo 1b 4 1 3 2 0 1 .284 Baez ss 4 0 1 0 0 1 .298 Gonzalez rf 3 0 0 0 1 1 .210 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .000 Caratini c 4 0 0 0 0 1 .333 Heyward cf-rf 4 0 0 0 0 2 .246 Darvish p 2 0 0 0 0 1 .042 a-Descalso ph 1 0 0 0 0 0 .193 Montgomery p 0 0 0 0 0 0 .333 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — Almora Jr. cf 1 0 0 0 0 0 .251 Bote 2b 4 1 2 1 0 2 .279 Totals 34 5 7 4 3 12

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon rf 4 1 3 2 0 0 .303 Story ss 4 0 0 0 0 1 .285 Dahl cf 4 1 1 0 0 0 .329 Arenado 3b 4 1 1 2 0 1 .329 Murphy 1b 4 1 2 0 0 0 .257 Tapia lf 4 0 0 0 0 1 .256 McMahon 2b 4 0 2 1 0 0 .247 Wolters c 2 1 0 0 0 0 .302 Marquez p 2 0 0 0 0 1 .241 Diaz p 0 0 0 0 0 0 — b-Desmond ph 1 1 1 1 0 0 .246 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — Davis p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 6 10 6 0 4

Chicago 004 000 010—5 7 0 Colorado 004 000 11x—6 10 1

a-lined out for Darvish in the 7th. b-homered for Diaz in the 7th.

E_Murphy (4). LOB_Chicago 5, Colorado 4. 2B_Blackmon (14), Murphy (10). HR_Bote (8), off Marquez; Schwarber (13), off Marquez; Rizzo (17), off Marquez; Blackmon (11), off Darvish; Arenado (17), off Darvish; Desmond (7), off Montgomery. RBIs_Schwarber (28), Rizzo 2 (47), Bote (32), Blackmon 2 (34), Arenado 2 (57), McMahon (23), Desmond (25). SB_Dahl (2), Murphy (1).

Runners left in scoring position_Chicago 1 (Heyward); Colorado 2 (Dahl, Marquez). RISP_Chicago 0 for 3; Colorado 2 for 7.

Advertisement

Runners moved up_Gonzalez, Wolters, Story.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish 6 6 4 4 0 3 83 4.98 Montgomery 1-3 2 1 1 0 0 10 5.17 Kintzler 2-3 0 0 0 0 0 9 2.51 Cishek, L, 1-3 1 2 1 1 0 1 16 3.21 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Marquez 6 5 4 4 2 7 96 4.19 Diaz 1 0 0 0 0 2 9 1.74 Oberg, W, 4-0, BS, 3-6 1 1 1 1 1 2 18 1.84 Davis, S, 8-8 1 1 0 0 0 1 16 2.16

Inherited runners-scored_Kintzler 1-0. HBP_Darvish (Wolters). WP_Darvish.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Gary Cederstrom; Second, Roberto Ortiz; Third, Adrian Johnson.

T_2:51. A_44,859 (50,398).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.