Roger Federer-Rafael Nadal Head-to-Head

Nadal leads 24-15

2004 Miami Masters, hard-outdoor, R32, Nadal, 6-3, 6-3.

2005 Miami Masters, hard-outdoor, Federer, F, 2-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3, 6-1.

2005 French Open, clay-outdoor, SF, Nadal, 6-3, 4-6, 6-4, 6-3.

2006 Dubai, hard-outdoor, F, Nadal, 2-6, 6-4, 6-4.

2006 Monte-Carlo Masters, clay-outdoor, F, Nadal, 6-2, 6-7 (2), 6-3, 7-6 (5).

2006 Rome Masters, clay-outdoor, F, Nadal, 6-7 (0), 7-6 (5), 6-4, 2-6, 7-6 (5).

2006 French Open, clay-outdoor, F, Nadal, 1-6, 6-1, 6-4, 7-6 (4).

2006 Wimbledon, grass-outdoor, F, Federer, 6-0, 7-6 (5), 6-7 (2), 6-3.

2006 Masters Cup-Shanghai, hard-indoor, SF, Federer, 6-4, 7-5.

2007 Monte-Carlo Masters, clay-outdoor, F, Nadal, 6-4, 6-4.

2007 Hamburg Masters, clay-outdoor, F, Federer, 2-6, 6-2, 6-0.

2007 French Open, clay-outdoor, F, Nadal, 6-3, 4-6, 6-3, 6-4.

2007 Wimbledon, grass-outdoor, F, Federer, 7-6 (7), 4-6, 7-6 (3), 2-6, 6-2.

2007 Masters Cup-Shanghai, hard-indoor, SF, Federer, 6-4, 6-1.

2008 Monte-Carlo Masters, clay-outdoor, F, Nadal, 7-5, 7-5.

2008 Hamburg Masters, clay-outdoor, F, Nadal, 7-5, 6-7 (3), 6-3.

2008 French Open, clay-outdoor, F, Nadal, 6-1, 6-3, 6-0.

2008 Wimbledon, grass-outdoor, F, Nadal, 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (8), 9-7.

2009 Australian Open, hard-outdoor, F, Nadal, 7-5, 3-6, 7-6 (3), 3-6, 6-2.

2009 Madrid Masters, clay-outdoor, F, Federer, 6-4, 6-4.

2010 Madrid Masters, clay-outdoor, F, Nadal, 6-4, 7-6 (5).

2010 Tour Championship-London, hard-indoor, F, Federer, 6-3, 3-6, 6-1.

2011 Miami Masters, hard-outdoor, SF, Nadal, 6-3, 6-2.

2011 Madrid Masters, clay-outdoor, SF, Nadal, 5-7, 6-1, 6-3.

2011 French Open, clay-outdoor, F, Nadal, 7-5, 7-6 (3), 5-7, 6-1.

2011 Tour Championship-London, hard-indoor, RR, Federer, 6-3, 6-0.

2012 Australian Open, hard-outdoor, SF, Nadal, 6-7 (5), 6-2, 7-6 (5), 6-4.

2012 Indian Wells Masters, hard-outdoor, SF, Federer, 6-3, 6-4.

2013 Indian Wells Masters, hard-outdoor, QF, Nadal, 6-4, 6-2.

2013 Rome Masters, clay-outdoor, F, Nadal, 6-1, 6-3.

2013 Cincinnati Masters, hard-outdoor, QF, Nadal, 5-7, 6-4, 6-3.

2013 Tour Championship-London, hard-indoor, SF, Nadal, 7-5, 6-3.

2014 Australian Open, hard-outdoor, SF, Nadal, 7-6 (4), 6-3, 6-3.

2015 Basel, hard-indoor, F, Federer, 6-3, 5-7, 6-3.

2017 Australian Open, hard-outdoor, F, Federer, 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3.

2017 Indian Wells Masters, hard-outdoor, R16, Federer, 6-2, 6-3.

2017 Miami Masters, hard-outdoor, F, Federer, 6-3, 6-4.

2017 Shanghai Masters, hard-outdoor, F, Federer, 6-4, 6-3.

2019 French Open, clay-outdoor, SF, NNadal, 6-3, 6-4, 6-2.

