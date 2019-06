Royals 6, Twins 1

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Kepler cf 5 0 2 0 0 1 .274 Polanco ss 5 0 2 0 0 0 .326 Cruz dh 4 0 0 0 0 1 .266 Rosario lf 4 1 1 1 0 1 .269 Cron 1b 4 0 0 0 0 0 .281 Arraez 2b 4 0 4 0 0 0 .436 Sano 3b 3 0 0 0 1 3 .210 Castro c 4 0 0 0 0 2 .231 Cave rf 3 0 0 0 0 1 .177 Totals 36 1 9 1 1 9

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield rf 4 1 2 0 0 1 .302 Lopez 2b 4 2 1 1 0 0 .241 Gordon lf 4 1 2 2 0 0 .264 Dozier 3b 4 1 2 3 0 1 .311 Soler dh 4 0 0 0 0 3 .241 Cuthbert 1b 4 0 1 0 0 0 .298 Arteaga ss 4 0 1 0 0 0 .167 Maldonado c 3 0 0 0 0 0 .212 Hamilton cf 3 1 2 0 0 1 .227 Totals 34 6 11 6 0 6

Minnesota 000 100 000—1 9 0 Kansas City 005 000 10x—6 11 0

LOB_Minnesota 11, Kansas City 4. 2B_Kepler (19), Arraez (3), Gordon 2 (20), Dozier (13). HR_Rosario (20), off Bailey; Dozier (12), off Pineda. RBIs_Rosario (57), Lopez (6), Gordon 2 (47), Dozier 3 (38). SB_Hamilton 2 (16).

Runners left in scoring position_Minnesota 4 (Cruz, Rosario 2, Cave); Kansas City 3 (Merrifield, Dozier, Soler). RISP_Minnesota 0 for 5; Kansas City 3 for 6.

GIDP_Maldonado.

DP_Minnesota 1 (Polanco, Arraez, Cron).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Pineda, L, 4-4 5 8 5 5 0 5 92 5.02 Littell 1 1 0 0 0 0 12 7.71 Morin 1 2 1 1 0 1 16 2.08 Magill 1 0 0 0 0 0 12 5.32 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Bailey, W, 7-6 5 1-3 5 1 1 1 5 108 4.61 Barlow 2-3 1 0 0 0 1 16 5.71 Boxberger 2-3 1 0 0 0 1 21 5.40 McCarthy, S, 1-1 2 1-3 2 0 0 0 2 31 5.21

Inherited runners-scored_McCarthy 2-0. HBP_Boxberger (Cave), McCarthy (Cruz).

Umpires_Home, Tom Woodring; First, Gabe Morales; Second, Marty Foster; Third, Jerry Meals.

T_3:09. A_21,257 (37,903).

