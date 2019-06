Sounders-FC Dallas, Sums

By The Associated Press

Seattle 0 1—1 Dallas 2 0—2

First half_1, Dallas, Arreaga, 0 (own goal), 33rd minute; 2, Dallas, Smith, 0 (own goal), 38th.

Second half_3, Seattle, Ruidiaz, 6 (Bruin), 65th.

Goalies_Seattle, Stefan Frei, Trey Muse; Dallas, Jesse Gonzalez, Jimmy Maurer.

Yellow Cards_Dallas, Acosta, 44th; Ferreira, 71st; Ondrasek, 0th; Gruezo, 90th. Seattle, Leerdam, 38th.

Referee_Baldomero Toledo. Assistant Referees_Apolinar Mariscal; Adam Garner; Chico Grajeda. 4th Official_Alejandro Mariscal.

A_14,327.

Dallas_Jesse Gonzalez; Bressan, Matt Hedges, John Nelson; Bryan Acosta, Michael Barrios (Reggie Cannon, 89th), Carlos Gruezo, Ryan Hollingshead, Thomas Roberts (Jacori Hayes, 64th); Dominique Badji, Jesus Ferreira (Bryan Reynolds, 72nd).

Seattle_Stefan Frei; Xavier Arreaga, Kelvin Leerdam, Brad Smith, Roman Torres; Jordy Delem, Alex Roldan (Joevin Jones, 77th), Cristian Roldan, Harry Shipp (Handwalla Bwana, 56th), Gustav Svensson (Will Bruin, 47th); Raul Ruidiaz.

