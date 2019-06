Sporting KC-Dynamo, Sums

By The Associated Press

Kansas City 0 1—1 Houston 0 1—1

First half_None.

Second half_1, Kansas City, Croizet, 1 (Sanchez), 63rd minute; 2, Houston, Elis, 5 (DeLaGarza), 69th.

Goalies_Kansas City, Tim Melia, Adrian Zendejas; Houston, Joe Willis, Tyler Deric.

Referee_Kevin Stott. Assistant Referees_Claudio Badea; Diego Blas; Malik Badawi. 4th Official_Dave Gantar.

Advertisement

A_15,710.

___

Lineups

Kansas City_Tim Melia; Botond Barath, Seth Sinovic; Yohan Croizet, Felipe Gutierrez, Nicolas Hasler, Ilie Sanchez, Graham Smith (Andreu Fontas, 62nd); Gianluca Busio (Benny Feilhaber, 61st), Krisztian Nemeth, Daniel Salloi (Graham Zusi, 75th).

Houston_Joe Willis; A.J. DeLaGarza, Maynor Figueroa, Adam Lundqvist, Kiki Struna; Boniek Garcia, Tomas Martinez (Tommy McNamara, 78th), Matias Vera; Alberth Elis, Mauro Manotas (Marlon Hairston, 87th), Romell Quioto (Memo Rodriguez, 74th).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.