The Memorial Tournament Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Muirfield Village Golf Club Dublin, Ohio Purse: $9.1 million Yardage: 7,392; Par 72 Final Patrick Cantlay (500), $1,638,000 68-69-68-64—269 -19 Adam Scott (300), $982,800 71-66-66-68—271 -17 Martin Kaymer (190), $618,800 67-68-66-72—273 -15 Kevin Streelman (135), $436,800 72-68-69-66—275 -13 Marc Leishman (110), $364,000 67-71-69-69—276 -12 Hideki Matsuyama (100), $327,600 71-70-64-72—277 -11 Jason Dufner (88), $293,475 72-69-68-69—278 -10 Jordan Spieth (88), $293,475 66-70-69-73—278 -10 Bud Cauley (73), $236,600 67-70-70-72—279 -9 Emiliano Grillo (73), $236,600 69-68-71-71—279 -9 Billy Horschel (73), $236,600 71-70-70-68—279 -9 Tiger Woods (73), $236,600 70-72-70-67—279 -9 Justin Rose (60), $191,100 75-63-71-71—280 -8 Rickie Fowler (55), $163,800 69-68-72-72—281 -7 Xander Schauffele (55), $163,800 69-70-72-70—281 -7 Michael Thompson (55), $163,800 71-71-71-68—281 -7 Byeong Hun An (47), $127,400 72-72-70-68—282 -6 Kiradech Aphibarnrat (47), $127,400 70-71-71-70—282 -6 Peter Malnati (47), $127,400 72-72-69-69—282 -6 Troy Merritt (47), $127,400 69-66-74-73—282 -6 Andrew Putnam (47), $127,400 68-70-74-70—282 -6 Ryan Armour (37), $87,360 71-71-71-70—283 -5 Aaron Baddeley (37), $87,360 72-70-68-73—283 -5 Bryson DeChambeau (37), $87,360 74-70-73-66—283 -5 Steve Stricker (37), $87,360 69-76-67-71—283 -5 Nick Watney (37), $87,360 74-68-69-72—283 -5 Austin Cook (29), $63,245 71-67-76-70—284 -4 Brian Harman (29), $63,245 71-69-71-73—284 -4 Russell Knox (29), $63,245 68-73-72-71—284 -4 Joaquin Niemann (29), $63,245 72-71-68-73—284 -4 Rory Sabbatini (29), $63,245 73-71-70-70—284 -4 Danny Willett (29), $63,245 69-69-72-74—284 -4 Jim Furyk (22), $50,278 72-69-75-69—285 -3 Tyrrell Hatton (22), $50,278 71-72-72-70—285 -3 Ryan Moore (22), $50,278 65-75-75-70—285 -3 Brian Stuard (22), $50,278 78-65-71-71—285 -3 Max Homa (18), $41,860 70-72-74-70—286 -2 Kyoung-Hoon Lee (18), $41,860 68-67-72-79—286 -2 Haotong Li, $41,860 69-72-74-71—286 -2 Henrik Stenson (18), $41,860 70-70-75-71—286 -2 Rafa Cabrera Bello (12), $31,850 72-71-74-70—287 -1 Matt Jones (12), $31,850 75-67-69-76—287 -1 Si Woo Kim (12), $31,850 69-70-76-72—287 -1 Kevin Kisner (12), $31,850 75-67-73-72—287 -1 David Lingmerth (12), $31,850 71-74-71-71—287 -1 Alex Noren (12), $31,850 73-70-69-75—287 -1 Brendan Steele (12), $31,850 71-73-75-68—287 -1 David Lipsky, $23,478 70-70-76-72—288 E Keith Mitchell (9), $23,478 73-69-70-76—288 E Scott Stallings (9), $23,478 69-74-73-72—288 E Vaughn Taylor (9), $23,478 67-72-72-77—288 E Lucas Glover (7), $21,221 72-72-69-76—289 +1 Adam Hadwin (7), $21,221 72-73-73-71—289 +1 Anirban Lahiri (7), $21,221 67-76-75-71—289 +1 J.T. Poston (7), $21,221 72-73-71-73—289 +1 Gary Woodland (7), $21,221 69-71-74-75—289 +1 Luke Donald (5), $20,202 72-73-65-80—290 +2 Sungjae Im (5), $20,202 72-70-75-73—290 +2 Louis Oosthuizen (5), $20,202 73-70-71-76—290 +2 Pat Perez (5), $20,202 75-70-71-74—290 +2 Sam Ryder (5), $20,202 69-71-74-76—290 +2 Jason Kokrak (4), $19,474 71-73-72-75—291 +3 Joost Luiten, $19,474 73-71-74-73—291 +3 Shubhankar Sharma, $19,474 73-71-69-78—291 +3 Abraham Ancer (4), $18,928 72-71-75-74—292 +4 Corey Conners (4), $18,928 72-69-74-77—292 +4 Adam Schenk (4), $18,928 71-74-72-75—292 +4 Joel Dahmen (3), $18,382 72-70-77-74—293 +5 Matthew Fitzpatrick, $18,382 73-71-74-75—293 +5 Norman Xiong, $18,382 72-73-76-72—293 +5 K.J. Choi (3), $17,927 76-67-77-77—297 +9 Boo Weekley (3), $17,927 74-71-79-73—297 +9 Ted Potter, Jr. (3), $17,654 70-73-77-80—300 +12

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.