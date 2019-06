Tigers 3, Royals 2

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Jones cf 2 2 0 0 2 0 .254 Stewart lf 3 0 1 0 1 0 .250 Castellanos rf 3 0 1 0 1 0 .263 Cabrera dh 3 0 0 1 0 2 .286 Dixon 1b 3 0 0 1 0 1 .282 Hicks c 4 1 1 0 0 1 .221 Rodriguez 2b 4 0 1 1 0 1 .215 Beckham ss 4 0 1 0 0 3 .232 Lugo 3b 4 0 0 0 0 2 .230 Totals 30 3 5 3 4 10

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 1 1 0 1 0 .292 Gordon lf 4 1 1 0 0 1 .274 Mondesi ss 5 0 2 0 0 1 .283 Soler dh 5 0 2 2 0 2 .244 Gutierrez 3b 2 0 1 0 2 1 .275 O’Hearn 1b 4 0 0 0 0 0 .188 Maldonado c 4 0 0 0 0 2 .195 Gore rf 3 0 0 0 1 2 .275 Hamilton cf 4 0 1 0 0 1 .230 Totals 35 2 8 2 4 10

Detroit 100 100 010—3 5 0 Kansas City 001 010 000—2 8 0

LOB_Detroit 6, Kansas City 11. 2B_Stewart (13), Castellanos (21), Hicks (10), Rodriguez (11), Beckham (7), Merrifield (16), Soler (17), Hamilton (6). RBIs_Cabrera (28), Dixon (23), Rodriguez (21), Soler 2 (47). SB_Merrifield (10), Gordon (4), Mondesi (26), Gore (8). SF_Cabrera, Dixon.

Runners left in scoring position_Detroit 5 (Cabrera, Hicks 2, Lugo 2); Kansas City 6 (Gordon, Gutierrez 2, O’Hearn 2, Hamilton). RISP_Detroit 1 for 8; Kansas City 2 for 10.

Runners moved up_Mondesi.

Advertisement

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Norris 5 6 2 2 2 6 91 4.52 Ramirez, W, 3-0 2 1 0 0 2 2 31 2.25 Jimenez, H, 12 1 0 0 0 0 1 7 4.94 Greene, S, 20-21 1 1 0 0 0 1 13 1.00 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy 7 4 2 2 2 7 99 4.38 Diekman, L, 0-3 1 1 1 1 2 2 32 4.28 Boxberger 1 0 0 0 0 1 12 5.04

HBP_Norris (Gordon).

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Alan Porter; Second, Will Little; Third, Joe West.

T_2:46. A_19,870 (37,903).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.