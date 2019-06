Toronto FC-FC Dallas, Sums

By The Associated Press

Toronto 0 0—0 Dallas 1 2—3

First half_1, Dallas, Badji, 3 (Ferreira), 41st minute.

Second half_2, Dallas, Bressan, 1 (Barrios), 51st; 3, Dallas, Badji, 4 (Ferreira), 58th.

Goalies_Toronto, Quentin Westberg, Caleb Patterson-Sewell; Dallas, Jesse Gonzalez, Jimmy Maurer.

Referee_Kevin Stott. Assistant Referees_Adam Wienckowski; Gjovalin Bori; Malik Badawi. 4th Official_Nima Saghafi.

A_13,623.

Lineups

Dallas_Jesse Gonzalez; Bressan, Matt Hedges, Reto Ziegler; Michael Barrios (Ricardo Pepi, 84th), Edwin Cerrillo, Ryan Hollingshead, Paxton Pomykal, Brandon Servania; Dominique Badji (Harold Mosquera, 72nd), Jesus Ferreira (Bryan Reynolds, 89th).

Toronto_Quentin Westberg; Laurent Ciman (Alejandro Pozuelo, 46th), Drew Moor, Justin Morrow, Eriq Zavaleta; Jay Chapman (Jacob Shaffelburg, 59th), Nick DeLeon (Jordan Hamilton, 82nd), Marky Delgado, Liam Fraser, Richie Laryea; Terrence Boyd.

