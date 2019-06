Travelers Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At TPC River Highlands Cromwell, Conn. Purse: $7.2 million Yardage: 6,841; Par 70 Final Round Chez Reavie (500), $1,296,000 65-66-63-69—263 Keegan Bradley (245), $633,600 65-66-69-67—267 Zack Sucher (245), $633,600 64-65-71-67—267 Vaughn Taylor (135), $345,600 68-66-69-65—268 Paul Casey (100), $262,800 65-68-71-65—269 Joaquin Niemann (100), $262,800 69-65-69-66—269 Kevin Tway (100), $262,800 68-68-66-67—269 Abraham Ancer (75), $194,400 64-73-70-63—270 Jason Day (75), $194,400 70-63-68-69—270 Bryson DeChambeau (75), $194,400 68-70-64-68—270 Roberto Díaz (75), $194,400 69-65-67-69—270 Brian Harman (75), $194,400 72-66-66-66—270 Tommy Fleetwood (59), $144,000 66-69-67-69—271 Kyoung-Hoon Lee (59), $144,000 64-72-67-68—271 Patrick Cantlay (51), $115,200 66-72-65-69—272 Wyndham Clark (51), $115,200 68-67-68-69—272 Kevin Kisner (51), $115,200 69-65-71-67—272 Ryan Moore (51), $115,200 68-64-72-68—272 Kevin Streelman (51), $115,200 67-67-69-69—272 Alex Prugh (45), $93,600 68-68-68-69—273 Cody Gribble (36), $65,760 69-69-67-69—274 Sungjae Im (36), $65,760 68-69-71-66—274 Russell Knox (36), $65,760 69-69-71-65—274 Martin Laird (36), $65,760 67-67-68-72—274 Marc Leishman (36), $65,760 66-70-70-68—274 Adam Long (36), $65,760 66-67-70-71—274 Brendan Steele (36), $65,760 71-67-68-68—274 Robert Streb (36), $65,760 65-68-71-70—274 Harold Varner III (36), $65,760 69-66-72-67—274 Freddie Jacobson (24), $43,740 70-65-72-68—275 Stephan Jaeger (24), $43,740 70-68-70-67—275 Peter Malnati (24), $43,740 66-70-69-70—275 Patrick Reed (24), $43,740 68-66-70-71—275 J.J. Spaun (24), $43,740 68-69-66-72—275 Nick Watney (24), $43,740 66-69-69-71—275 Collin Morikawa, $32,451 66-67-75-68—276 Louis Oosthuizen (17), $32,451 66-68-74-68—276 C.T. Pan (17), $32,451 67-70-71-68—276 Kyle Stanley (17), $32,451 67-68-73-68—276 Josh Teater (17), $32,451 68-68-69-71—276 Justin Thomas (17), $32,451 68-68-70-70—276 Ryan Blaum (17), $32,451 67-67-69-73—276 Sangmoon Bae (10), $21,924 68-70-69-70—277 Sam Burns (10), $21,924 67-69-72-69—277 Joel Dahmen (10), $21,924 70-68-69-70—277 Cameron Davis (10), $21,924 70-68-69-70—277 Tyler Duncan (10), $21,924 67-70-71-69—277 Andrew Landry (10), $21,924 67-71-65-74—277 Chip McDaniel, $21,924 69-68-68-72—277 Brandt Snedeker (10), $21,924 68-69-71-69—277 Mackenzie Hughes (8), $17,328 64-74-69-71—278HankLebioda(8),$17,328 69-65-74-70—278 Sam Ryder (8), $17,328 67-67-74-70—278 Ryan Armour (6), $16,560 64-71-71-73—279 Viktor Hovland, $16,560 67-71-68-73—279 Bubba Watson (6), $16,560 69-66-73-71—279 Brooks Koepka (5), $16,128 71-66-72-71—280 Francesco Molinari (5), $16,128 69-69-71-71—280 Andrew Putnam (5), $16,128 66-67-71-76—280 Scott Brown (5), $15,480 67-67-70-77—281 Bronson Burgoon (5), $15,480 64-68-75-74—281 Emiliano Grillo (5), $15,480 67-71-71-72—281 Brandon Harkins (5), $15,480 66-72-70-73—281 Kramer Hickok (5), $15,480 70-68-69-74—281 Richy Werenski (5), $15,480 67-69-72-73—281 Scott Langley (4), $14,904 65-73-68-76—282 Seamus Power (4), $14,904 66-70-71-75—282 Brady Schnell (3), $14,688 65-68-75-75—283 Seth Reeves (3), $14,544 68-70-70-77—285 Sam Saunders (3), $14,400 67-67-72-80—286

The following players made cut did not finish.

Harris English (3), $13,824 72-66-72—210 E Jim Herman (3), $13,824 67-70-73—210 E Matt Jones (3), $13,824 69-69-72—210 E Troy Merritt (3), $13,824 70-65-75—210 E Shawn Stefani (3), $13,824 68-69-73—210 E Nick Taylor (3), $13,824 69-69-72—210 E Cameron Tringale (3), $13,824 66-69-75—210 E Beau Hossler (2), $13,176 69-69-73—211 +1 Sung Kang (2), $13,176 68-70-73—211 +1 Tom Hoge (2), $12,888 67-69-76—212 +2 Matthew Wolff, $12,888 70-68-74—212 +2 Alex Cejka (2), $12,672 69-69-75—213 +3

