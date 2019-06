Twins 12, Tigers 2

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Polanco ss 5 1 1 1 0 0 .333 Garver c 4 2 1 1 2 2 .317 Cruz dh 6 1 3 3 0 2 .279 Rosario lf 6 2 3 2 0 0 .272 Cron 1b 5 0 2 2 0 0 .277 Kepler rf 4 0 1 0 1 0 .264 Sano 3b 5 1 2 1 0 2 .246 Adrianza 2b 3 3 2 0 1 0 .258 Buxton cf 5 2 2 2 0 1 .270 Totals 43 12 17 12 4 7

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Goodrum ss 3 1 0 0 1 1 .235 Stewart lf 4 0 2 0 0 2 .255 Castellanos rf 3 0 1 0 0 0 .262 Beckham 2b 0 0 0 0 1 0 .234 Cabrera dh 2 0 0 0 0 1 .296 1-Rodriguez pr-dh 1 0 0 0 0 0 .214 Dixon 1b 4 0 0 0 0 1 .291 Castro 2b-rf 4 0 2 0 0 2 .314 Lugo 3b 4 0 1 0 0 1 .246 Hicks c 4 1 2 0 0 1 .217 Jones cf 4 0 1 1 0 2 .250 Totals 33 2 9 1 2 11

Minnesota 300 512 100—12 17 0 Detroit 100 000 100— 2 9 0

1-ran for Cabrera in the 6th.

LOB_Minnesota 10, Detroit 7. 2B_Garver (6), Cron (14), Kepler (15), Adrianza (2), Hicks (9), Jones (8). HR_Cruz (11), off Carpenter; Sano (6), off Carpenter; Buxton (8), off Torres; Rosario (19), off Torres. RBIs_Polanco (34), Garver (25), Cruz 3 (28), Rosario 2 (52), Cron 2 (43), Sano (12), Buxton 2 (36), Jones (21). SF_Polanco.

Runners left in scoring position_Minnesota 6 (Polanco, Cron 2, Kepler, Sano 2); Detroit 4 (Goodrum 2, Dixon, Jones). RISP_Minnesota 5 for 14; Detroit 1 for 10.

Runners moved up_Buxton, Castellanos, Jones. LIDP_Dixon. GIDP_Castellanos, Lugo.

DP_Minnesota 3 (Sano, Adrianza, Cron), (Kepler, Adrianza), (Polanco, Adrianza, Cron).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Odorizzi, W, 9-2 6 5 1 1 1 8 99 1.92 Morin 2 3 1 1 1 1 30 1.35 Duffey 1 1 0 0 0 2 18 2.55 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Carpenter, L, 1-3 3 2-3 10 8 8 1 1 70 7.89 Adams 1 1-3 4 1 1 2 1 40 9.00 Torres 2 2 3 3 0 3 38 13.50 Stumpf 1 1 0 0 1 1 18 3.78 Jimenez 1 0 0 0 0 1 12 5.13

Inherited runners-scored_Adams 2-2. HBP_Torres (Adrianza), Odorizzi (Cabrera).

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Jeff Kellogg; Second, James Hoye; Third, Chad Whitson.

T_3:20. A_20,127 (41,297).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.