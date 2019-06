Twins 4, Red Sox 3

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 6 2 1 1 2 1 .264 Benintendi lf 8 0 3 0 0 3 .269 Martinez dh 8 0 0 0 0 5 .292 Devers 3b 8 1 3 2 0 2 .304 Bogaerts ss 8 0 2 0 0 0 .300 Holt 2b 7 0 3 0 0 1 .303 Chavis 1b 7 0 1 0 0 4 .257 Bradley Jr. cf 5 0 2 0 0 0 .213 Vazquez c 7 0 2 0 0 1 .290 Leon c 0 0 0 0 0 0 .208 2-Nunez pr 0 0 0 0 0 0 .214 Totals 64 3 17 3 2 17

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Polanco ss 8 0 1 0 0 1 .326 Garver c 7 1 1 0 1 1 .301 Cruz dh 5 0 1 0 1 2 .278 1-Arraez pr 2 1 1 0 0 0 .385 Rosario lf 8 1 4 0 0 0 .265 Cron 1b 5 0 2 1 2 0 .277 Gonzalez rf 2 0 0 0 0 0 .255 a-Kepler ph 5 1 3 3 1 2 .279 Sano 3b 7 0 0 0 0 5 .225 Cave cf 6 0 0 0 0 2 .191 Schoop 2b 7 0 2 0 0 3 .258 Totals 62 4 15 4 5 16

Boston 000 100 100 000 100 00—3 17 0 Minnesota 000 100 010 000 100 01—4 15 1

One out when winning run scored.

a-walked for Gonzalez in the 6th.

1-ran for Cruz in the 12th. 2-ran for Leon in the 16th.

E_Garver (3). LOB_Boston 14, Minnesota 16. 2B_Bogaerts (23), Holt (3), Garver (7), Rosario 3 (12). HR_Devers (12), off Harper; Betts (12), off Morin; Kepler (18), off Velazquez. RBIs_Betts (34), Devers 2 (47), Cron (47), Kepler 3 (49). SB_Betts (8), Benintendi (8). CS_Devers (5). S_Bradley Jr..

Runners left in scoring position_Boston 6 (Betts, Benintendi 2, Bogaerts, Holt, Vazquez); Minnesota 4 (Cron, Sano 3). RISP_Boston 1 for 13; Minnesota 4 for 8.

Runners moved up_Chavis. LIDP_Cron. GIDP_Betts, Martinez.

DP_Boston 1 (Chavis, Bogaerts); Minnesota 2 (Polanco, Schoop, Cron), (Sano, Schoop, Cron).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Price 5 4 1 1 0 2 73 3.39 Shawaryn 1 2 0 0 1 1 27 0.90 Brasier, H, 4 1 0 0 0 0 2 12 3.52 Workman 1 1 1 1 2 2 21 1.82 Barnes 1 0 0 0 0 2 18 3.26 Taylor 2 1 0 0 0 4 32 6.48 Brewer 1 1 0 0 1 0 20 4.22 Velazquez 4 3 1 1 0 3 43 5.59 Johnson, L, 1-1 1-3 3 1 1 1 0 13 10.00 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Pineda 6 5 1 1 1 5 80 4.76 Harper 1 1 1 1 0 1 11 2.17 May 1 1 0 0 0 1 9 3.55 Rogers 1 0 0 0 0 2 15 2.03 Duffey 2 1 0 0 0 3 27 2.08 Parker 1 2 0 0 0 1 18 4.26 Morin 1 2 1 1 0 0 13 1.65 Magill 2 3 0 0 1 2 30 5.57 Littell, W, 1-0 2 2 0 0 0 2 25 8.64

HBP_Shawaryn (Cron), Barnes (Cave), Duffey (Bradley Jr.). WP_Workman.

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Jim Reynolds; Second, Stu Scheurwater; Third, Mark Wegner.

T_5:45. A_25,741 (38,649).

