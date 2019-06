Twins 5, Royals 3

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Polanco ss 5 0 1 0 0 0 .324 Cron 1b 5 1 3 2 0 0 .285 Cruz dh 4 0 0 0 1 3 .271 Rosario lf 5 0 1 1 0 1 .269 Astudillo c 5 0 0 0 0 0 .256 Kepler cf 4 0 0 0 0 0 .271 Sano 3b 4 1 1 1 0 0 .216 Arraez 2b 3 1 1 0 1 0 .371 Cave rf 3 2 2 1 0 1 .186 Totals 38 5 9 5 2 5

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield cf-2b 4 0 1 0 1 1 .299 Lopez 2b-ss 5 0 2 0 0 0 .241 Gordon lf 4 1 1 1 0 0 .260 Soler rf 4 0 0 0 0 1 .245 Dozier 3b 3 0 1 2 2 1 .307 Cuthbert 1b 5 0 1 0 0 0 .300 Duda dh 4 0 0 0 0 1 .152 Arteaga ss 3 1 1 0 1 1 .125 1-Gore pr-cf 0 0 0 0 0 0 .271 Gallagher c 3 1 0 0 1 2 .173 Totals 35 3 7 3 5 7

Minnesota 010 000 020 2—5 9 0 Kansas City 000 000 030 0—3 7 0

1-ran for Arteaga in the 9th.

LOB_Minnesota 6, Kansas City 9. 2B_Rosario (13), Merrifield (20), Gordon (18), Cuthbert (5). HR_Sano (9), off Duffy; Cave (1), off Duffy; Cron (17), off Duffy. RBIs_Cron 2 (50), Rosario (56), Sano (15), Cave (4), Gordon (45), Dozier 2 (35). SB_Gore (12).

Runners left in scoring position_Minnesota 3 (Astudillo 3); Kansas City 5 (Lopez, Soler, Cuthbert 2, Duda). RISP_Minnesota 2 for 8; Kansas City 3 for 12.



Runners moved up_Gordon. GIDP_Cron, Cuthbert.

DP_Minnesota 2 (Cron, Astudillo), (Sano, Arraez, Cron); Kansas City 1 (Arteaga, Lopez, Cuthbert).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Berrios 7 5 2 2 3 3 90 2.84 Rogers, BS, 3-12 1 2 1 1 0 1 23 2.12 May, W, 2-1 1 0 0 0 2 1 19 3.42 Parker, S, 10-11 1 0 0 0 0 2 10 4.10 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy 8 6 3 3 2 4 96 4.48 Kennedy 1 0 0 0 0 0 9 3.48 Peralta, L, 2-3 1 3 2 2 0 1 22 4.64

Berrios pitched to 2 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Rogers 2-2. HBP_Rogers (Soler), Peralta (Cave), Parker (Gordon). WP_Berrios.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Tom Woodring; Second, Gabe Morales; Third, Marty Foster.

T_2:56. A_28,504 (37,903).

