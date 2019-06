Twins 6, Rays 2

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Kepler rf 4 1 0 0 1 2 .262 Polanco dh 5 1 1 1 0 2 .335 Gonzalez 1b 5 1 2 2 0 1 .244 Rosario lf 4 0 2 0 1 0 .281 Sano 3b 5 0 1 1 0 3 .213 Adrianza ss 5 0 1 0 0 2 .253 Schoop 2b 5 1 1 0 0 1 .261 Castro c 4 1 3 0 0 0 .279 Buxton cf 3 1 2 2 1 1 .262 Totals 40 6 13 6 3 12

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Meadows lf 5 0 2 0 0 0 .355 B.Lowe 2b 5 0 1 0 0 1 .276 Kiermaier cf 5 0 1 0 0 2 .243 Choi dh 3 0 0 0 0 0 .253 N.Lowe 1b 3 1 1 0 1 1 .263 Arroyo 3b 4 1 1 1 0 1 .231 Adames ss 4 0 2 0 0 1 .247 d’Arnaud c 3 0 1 1 1 0 .149 Heredia rf 4 0 0 0 0 1 .231 Totals 36 2 9 2 2 7

Minnesota 002 111 100—6 13 1 Tampa Bay 010 000 010—2 9 1

E_Schoop (3), Arroyo (1). LOB_Minnesota 10, Tampa Bay 10. 2B_Polanco (17), Gonzalez (7), Sano (4), Castro (6), B.Lowe (13). HR_Gonzalez (6), off Chirinos; Buxton (6), off Wood; Arroyo (1), off Harper. RBIs_Polanco (28), Gonzalez 2 (19), Sano (10), Buxton 2 (31), Arroyo (5), d’Arnaud (5). CS_Rosario (1).

Runners left in scoring position_Minnesota 6 (Polanco, Gonzalez, Sano 2, Schoop 2); Tampa Bay 5 (N.Lowe, Arroyo 2, Heredia 2). RISP_Minnesota 4 for 13; Tampa Bay 1 for 8.

Runners moved up_Kiermaier.

DP_Tampa Bay 1 (d’Arnaud, B.Lowe).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gibson, W, 6-2 5 6 1 0 1 3 88 3.75 May 1 0 0 0 1 1 20 3.60 Harper 1 1-3 3 1 1 0 2 21 1.90 Magill 2-3 0 0 0 0 1 9 1.35 Parker 1 0 0 0 0 0 6 1.86 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Chirinos, L, 6-2 5 1-3 9 4 4 1 7 91 3.25 Wood 1 2-3 3 2 1 2 1 52 1.76 Drake 1 0 0 0 0 2 11 2.08 Alvarado 1 1 0 0 0 2 17 3.09

Wood pitched to 2 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Magill 1-0, Drake 2-0. HBP_Gibson (Choi). WP_Magill.

Umpires_Home, Gabe Morales; First, Marty Foster; Second, Jerry Meals; Third, Ron Kulpa.

T_3:39. A_14,381 (25,025).

