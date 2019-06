U.S. Open Championship Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Pebble Beach Golf Links Pebble Beach Calif. Purse: $12.5 million Yardage: 7,075; Par 71 Final Round

a-denotes amateur

Gary Woodland,$2,250,000 68-65-69-69—271 -13 Brooks Koepka,$1,350,000 69-69-68-68—274 -10 Xander Schauffele,$581,872 66-73-71-67—277 -7 Jon Rahm,$581,872 69-70-70-68—277 -7 Chez Reavie,$581,872 68-70-68-71—277 -7 Justin Rose,$581,872 65-70-68-74—277 -7 Adam Scott,$367,387 70-69-71-68—278 -6 Louis Oosthuizen,$367,387 66-70-70-72—278 -6 Henrik Stenson,$288,715 68-71-70-70—279 -5 Chesson Hadley,$288,715 68-70-70-71—279 -5 Rory McIlroy,$288,715 68-69-70-72—279 -5 Viktor Hovland (a),$0 69-73-71-67—280 -4 Matt Fitzpatrick,$226,609 69-71-72-68—280 -4 Matt Wallace,$226,609 70-68-71-71—280 -4 Danny Willett,$226,609 71-71-67-71—280 -4 Webb Simpson,$172,455 74-68-73-66—281 -3 Francesco Molinari,$172,455 68-72-71-70—281 -3 Byeong Hun An,$172,455 70-72-68-71—281 -3 Graeme McDowell,$172,455 69-70-70-72—281 -3 Matt Kuchar,$172,455 69-69-70-73—281 -3 Paul Casey,$117,598 70-72-73-67—282 -2 Alex Prugh,$117,598 75-69-70-68—282 -2 Tiger Woods,$117,598 70-72-71-69—282 -2 Jason Day,$117,598 70-73-70-69—282 -2 Tyrrell Hatton,$117,598 70-74-69-69—282 -2 Hideki Matsuyama,$117,598 69-73-70-70—282 -2 Patrick Cantlay,$117,598 73-71-68-70—282 -2 Sepp Straka,$86,071 68-72-76-67—283 -1 Shane Lowry,$86,071 75-69-70-69—283 -1 Jim Furyk,$86,071 73-67-72-71—283 -1 Nate Lashley,$86,071 67-74-70-72—283 -1 Marcus Kinhult,$72,928 74-70-74-66—284 E Patrick Reed,$72,928 71-73-72-68—284 E Billy Horschel,$72,928 73-70-71-70—284 E Aaron Wise,$57,853 66-71-79-69—285 +1 Bryson DeChambeau,$57,853 69-74-73-69—285 +1 Collin Morikawa,$57,853 71-73-72-69—285 +1 Martin Kaymer,$57,853 69-75-71-70—285 +1 Jason Dufner,$57,853 70-71-73-71—285 +1 Marc Leishman,$57,853 69-74-70-72—285 +1 Dustin Johnson,$57,853 71-69-71-74—285 +1 Brandon Wu (a),$0 71-69-71-74—285 +1 Andrew Putnam,$41,500 73-71-73-69—286 +2 Rory Sabbatini,$41,500 72-71-73-70—286 +2 Erik Van Rooyen,$41,500 71-73-72-70—286 +2 Tom Hoge,$41,500 71-73-71-71—286 +2 Rickie Fowler,$41,500 66-77-71-72—286 +2 Nick Taylor,$41,500 74-70-70-72—286 +2 Kevin Kisner,$31,385 73-70-75-69—287 +3 Daniel Berger,$31,385 73-70-74-70—287 +3 Abraham Ancer,$31,385 74-68-69-76—287 +3 Phil Mickelson,$27,181 72-69-75-72—288 +4 Charles Howell III,$27,181 72-70-74-72—288 +4 Carlos Ortiz,$27,181 70-70-75-73—288 +4 Sergio Garcia,$27,181 69-70-75-74—288 +4 Haotong Li,$27,181 71-70-72-75—288 +4 Scott Piercy,$27,181 67-72-72-77—288 +4 Charlie Danielson,$25,350 72-70-77-70—289 +5 Zach Johnson,$25,350 70-69-79-71—289 +5 Andy Pope,$25,350 72-71-75-71—289 +5 Adri Arnaus,$25,350 69-75-73-72—289 +5 Harris English,$25,350 71-69-76-73—289 +5 Emiliano Grillo,$25,350 68-74-74-73—289 +5 Chandler Eaton (a),$0 72-70-73-74—289 +5 Justin Walters,$23,851 72-72-77-69—290 +6 Kyle Stanley,$23,851 71-73-75-71—290 +6 Brian Stuard,$23,851 71-73-74-72—290 +6 Rafa Cabrera Bello,$23,851 70-74-74-72—290 +6 Tommy Fleetwood,$23,851 71-73-73-73—290 +6 Jordan Spieth,$23,851 72-69-73-76—290 +6 Rhys Enoch,$22,977 78-66-71-76—291 +7 ,Cameron Smith,$22,353 71-72-77-72—292 +8 Luke Donald,$22,353 72-70-77-73—292 +8 Clement Sordet,$22,353 76-68-74-74—292 +8 Billy Hurley III,$22,353 73-70-73-76—292 +8 Bernd Wiesberger,$21,728 71-73-78-72—294 +10 Brandt Snedeker,$21,478 75-69-74-77—295 +11 Chip McDaniel,$21,224 71-73-76-77—297 +13 Michael Thorbjornsen (a),$0 71-73-84-76—304 +20

