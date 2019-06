Venezuela-United States Summary

By The Associated Press

At Cincinnati Venezuela 3 0—3 United States 0 0—0

First half_1, Venezuela, Rondón (Murillo), 16th minute. 2, Venezuela, Savarino, 30th minute. 3, Venezuela, Rondón (Rincón), 36th minute.

Second half_None.

Yellow cards_Trapp, US, 47th; Zimmerman, US, 48th; Holmes, US, 62nd. Red cards_None.

Referee_Bryan Lopez, Guatemala. Linesmen_Julian Mendez, Guatemala; Tashun Simons, Bermuda.

Advertisement

A_23,955.

Lineups

Venezuela_Wuilker Faríñez; Luis Mago, Mikel Villanueva, Jhon Chancellor, Roberto Rosales (Ronald Hernández, 46th); Tomás Rincón (Josef Martínez, 61st), Júnior Moreno, Yangel Herrera (Arquímedes Figuera, 89th); Jefferson Savarino (Bernardo Añor. 65th), Salomón Rondón (Luis Manuel Seijas, 79th), Jhon Murillo (Darwin Machís, 65th)

United States_Zack Steffen; Nick Lima, Matt Miazga, Aaron Long (Walker Zimmerman, 46th), Tim Ream (Daniel Lovitz, 78th); Wil Trapp, Paul Arriola, Weston McKennie (Jordan Morris, 62nd), Christian Roldan; Gyasi Zardes (Jozy Altidore, 46th), Tyler Boyd (Duane Holmes, 62nd)

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.