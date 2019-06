Web.com Tour – BMW Charity Pro-Am Scores

By The Associated Press

Friday At t-Thornblade Club (Host Course); Yardage: 7,024; Par 71 At c-Cliffs Valley; Yardage: 7,029; Par 72 Greer, S.C. Partial Second Round

Eds: Scores are par order

Kristoffer Ventura 67t-62c—129 -14 Rhein Gibson 66c-64t—130 -13 Jonathan Randolph 67c-65t—132 -11 Ben Martin 63t-70c—133 -10 Oscar Fraustro 69c-64t—133 -10 Steve Marino 67c-66t—133 -10 Michael Gellerman 67c-66t—133 -10 Brian Richey 68c-65t—133 -10 Will Zalatoris 67t-66c—133 -10 T.J. Vogel 67c-67t—134 -9 Brad Hopfinger 71c-64t—135 -8 Michael Johnson 67c-68t—135 -8 Tyler McCumber 68t-67c—135 -8 Erik Barnes 71c-64t—135 -8 Davis Riley 69t-66c—135 -8 Ben Kohles 71c-64t—135 -8 Timothy Madigan 68c-67t—135 -8 Jonathan Hodge 66t-69c—135 -8 Michael McGowan 71t-64c—135 -8 Blayne Barber 68t-68c—136 -7 Dan McCarthy 72c-64t—136 -7 Scott Harrington 69c-67t—136 -7 Casey Wittenberg 70c-66t—136 -7 Norman Xiong 68t-68c—136 -7 Xinjun Zhang 68t-69c—137 -6 Mark Anderson 68c-69t—137 -6 Eric Steger 69c-68t—137 -6 Garrett Osborn 68t-69c—137 -6 Rob Oppenheim 73c-64t—137 -6 Michael Hebert 68c-69t—137 -6 Zac Blair 68c-69t—137 -6 Braden Thornberry 68t-69c—137 -6 Jimmy Beck 68t-69c—137 -6 Zecheng Dou 68t-70c—138 -5 John Merrick 71c-67t—138 -5 James Driscoll 70t-68c—138 -5 Henrik Norlander 69t-69c—138 -5 Jack Maguire 72t-66c—138 -5 Callum Tarren 74c-65t—139 -4 Paul Haley II 71c-68t—139 -4 Michael Buttacavoli 71t-68c—139 -4 Nicolas Echavarria 74t-65c—139 -4 Kevin Lucas 72c-67t—139 -4 Corey Pereira 68t-71c—139 -4 Max Rottluff 73t-67c—140 -3 Tim Wilkinson 70t-70c—140 -3 Bhavik Patel 70t-70c—140 -3 Edward Loar 68t-72c—140 -3 Chad Ramey 72c-68t—140 -3 Andres Gallegos 73c-67t—140 -3 Byron Meth 73t-67c—140 -3 Martin Flores 73c-68t—141 -2 Andy Zhang 69c-72t—141 -2 Nelson Ledesma 67c-74t—141 -2 Paul Imondi 73c-68t—141 -2 Jamie Arnold 70t-71c—141 -2 Grant Hirschman 72c-70t—142 -1 Matt Atkins 71t-71c—142 -1 Brock Mackenzie 73t-69c—142 -1 Jimmy Stanger 71t-72c—143 E Joshua Creel 73t-70c—143 E Kyle Thompson 72t-71c—143 E Joseph Winslow 75t-68c—143 E Keenan Huskey 75t-68c—143 E Armando Favela 76c-68t—144 +1 Brandon Matthews 73t-71c—144 +1 Olin Browne, Jr. 73t-71c—144 +1 D.H. Lee 71c-74t—145 +2 Rafael Becker 69t-76c—145 +2 Billy Kennerly 72t-75c—147 +4 Robby Shelton 75t-72c—147 +4 Dicky Pride 74t-73c—147 +4 Brett Coletta 74c-74t—148 +5 Bryan Bigley 75t-74c—149 +6

