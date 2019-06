Web.com Tour Money Leaders

By The Associated Press

Through June 2 Trn Money 1. Scottie Scheffler 12 $308,319 2. Robby Shelton 13 $303,755 3. Xinjun Zhang 12 $279,462 4. Mark Anderson 8 $209,041 5. Lanto Griffin 13 $191,923 6. Mark Hubbard 13 $165,723 7. Michael Gligic 13 $150,623 8. Sebastian Cappelen 12 $146,492 9. Tyler McCumber 12 $145,004 10. Michael Gellerman 13 $144,691 11. Vince Covello 11 $142,375 12. Rafael Campos 12 $135,979 13. Chase Seiffert 13 $129,290 14. Zecheng Dou 12 $115,546 15. Dan McCarthy 12 $115,142 16. Vincent Whaley 13 $111,556 17. Harry Higgs 13 $104,154 18. Drew Weaver 13 $103,346 19. Nelson Ledesma 13 $103,163 20. Chris Baker 13 $102,178 21. Henrik Norlander 14 $97,288 22. Tim Wilkinson 13 $90,143 23. Rhein Gibson 13 $87,669 24. Jimmy Stanger 12 $87,604 25. Zack Sucher 9 $87,329 26. Maverick McNealy 12 $86,780 27. Ben Taylor 12 $85,809 28. Marcelo Rozo 11 $83,784 29. Justin Lower 13 $83,736 30. Steve LeBrun 13 $82,756 31. Cameron Percy 7 $81,312 32. Bo Hoag 13 $74,823 33. Ben Kohles 13 $73,850 34. Doug Ghim 10 $72,900 35. Luke Guthrie 7 $72,439 36. Brian Campbell 13 $71,391 37. Austin Smotherman 13 $70,288 38. Joseph Bramlett 13 $69,053 39. George Cunningham 10 $68,540 40. Brett Stegmaier 13 $68,281 41. Carl Yuan 11 $67,541 42. Andrew Novak 13 $67,408 43. Billy Kennerly 10 $66,045 44. John Oda 12 $64,436 45. Brett Coletta 11 $61,509 46. Wade Binfield 12 $61,182 47. Ryan Brehm 12 $60,081 48. Jamie Arnold 12 $59,064 49. Nicolas Echavarria 13 $58,222 50. Grayson Murray 1 $57,200

