Web.com Tour – REX Hospital Open Scores

By The Associated Press

Saturday At The CC at Wakefield Plantation Raleigh, N.C. Purse: $650,000 Yardage: 7,257; Par 71 Third Round Chris Baker 67-60-68—195 Zack Sucher 68-69-62—199 Horacio León 65-69-65—199 Sebastian Cappelen 65-65-69—199 Luke Guthrie 69-62-68—199 Sebastián Muñoz 68-67-65—200 Erik Barnes 68-66-66—200 Rhein Gibson 65-71-65—201 Doug Ghim 72-65-65—202 Thomas Bass 68-66-68—202 Ben Polland 68-67-68—203 Davis Riley 69-66-68—203 Andrew Novak 69-69-65—203 Charlie Saxon 66-68-69—203 Marcelo Rozo 65-68-70—203 Harry Higgs 68-65-70—203 Martin Flores 67-66-70—203 José de Jesús Rodríguez 70-66-68—204 Zach Wright 66-68-70—204 Matthew NeSmith 66-67-71—204 Joseph Bramlett 64-69-71—204 Grayson Murray 70-67-68—205 Austin Smotherman 73-64-68—205 Brian Richey 69-68-68—205 Chris Thompson 72-63-70—205 Christian Brand 69-69-67—205 T.J. Vogel 71-67-67—205 Ben Griffin 68-70-67—205 Rob Oppenheim 66-70-70—206 Chase Seiffert 68-69-69—206 Brady Schnell 67-69-70—206 Henrik Norlander 67-69-70—206 Dan McCarthy 68-69-69—206 Lee McCoy 73-64-69—206 Jack Maguire 70-67-69—206 Conrad Shindler 66-68-72—206 Bo Hoag 66-68-72—206 Cameron Percy 69-69-68—206 Tag Ridings 67-71-68—206 Zac Blair 70-66-71—207 D.H. Lee 73-63-71—207 Ryan Brehm 68-69-70—207 Brad Hopfinger 69-68-70—207 Carl Yuan 67-70-70—207 Ben Taylor 67-68-72—207 Grant Hirschman 68-69-70—207 Timothy Madigan 68-69-70—207 Kyle Reifers 68-70-69—207 Michael Hebert 70-68-69—207 Jordan Niebrugge 70-68-70—208 Scott Harrington 66-68-74—208 Brandon Crick 71-67-70—208 Steve LeBrun 66-72-70—208 Ángel Cabrera 71-66-72—209 Tyler McCumber 70-67-72—209 Brian Campbell 67-67-75—209 Brett Drewitt 65-69-75—209 Jamie Arnold 69-69-71—209 Joshua Creel 71-67-71—209 Vince Covello 70-65-75—210 Byron Meth 70-68-72—210 Brett Stegmaier 68-68-75—211 Albin Choi 67-71-73—211 Jon Curran 68-70-73—211 Gregor Main 68-70-74—212

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.