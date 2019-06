Wednesday’s NCAA Division I Results

NCAA Division I 2019 Outdoor Track & Field Championships Wednesday’s Men’s Preliminary Results At Mike A. Myer Stadium Austin, Texas

Men 100 Meter Dash Preliminaries

1, Divine Oduduru, Texas Tech, 9.96Q, w:2.4. 2, Mario Burke, Houston, F 9.98Q, w:1.3. 3, Cravon Gillespie, Oregon, 10.01Q, w:2.6. 4, Hakim Sani Brown, Florida, 9.96Q, w:2.4. 5, Devin Quinn, Illinois, 10.01Q, w:1.3. 6, Waseem Williams, Purdue, 10.06Q, w:2.6. 7, Joseph Amoah, Coppin State, 10.01q, w:1.3. 8, Bryand Rincher, Florida State, 10.02q, w:2.4. 9, Demek Kemp, South Carolina St., 10.03, w:2.4. 10, Davon DeMoss, Memphis, 10.05, w:1.3. 11, Rodney Rowe, N. Carolina A&T, 10.06, w:2.6. 12, Kristoffer Hari, Arkansas, 10.08, w:2.6. 13, McKinely West, Southern Miss, 10.09, w:1.3. 14, Cravont Charleston, NC State, 10.13, w:2.4. 15, Andrew Hudson, Texas Tech, 10.13, w:2.4. 16, Oraine Palmer, Oregon, 10.15, w:2.4. 17, Raheem Chambers, Miami, 10.19, w:2.6. 18, Mustaqeem Williams, Tennessee, 10.21, w:2.6. 19, Travis Collins, Houston, 10.24, w:2.6. 20, Roy Ejiakuekwu, Arkansas, 10.24, w:1.3. 21, Jace Comick, Texas A&M, 10.30, w:1.3. 22, Joseph Sheffield, Oklahoma, 10.39, w:2.6. 23, Jaron Flournoy, LSU, 10.67, w:1.3.

Men 200 Meter Dash

1, Divine Oduduru, Texas Tech, F 19.97Q, w:2.0. 2, Mario Burke, Houston, F 20.08Q, w:0.7. 3, Mustaqeem Williams, Tennessee, 20.38Q, w:0.6. 4, Joseph Amoah, Coppin State, F 20.08Q, w:2.0. 5, Micaiah Harris, Texas, F 20.09Q, w:0.7. 6, Hakim Sani Brown, Florida, 20.44Q, w:0.6. 7, Andrew Hudson, Texas Tech, F 20.09q, w:0.7. 8, Cravon Gillespie, Oregon, 20.19q, w:2.0. 9, Devin Quinn, Illinois, 20.31, w:2.0. 10, Oraine Palmer, Oregon, 20.37, w:0.7. 11, Akanni Hislop, LSU, 20.42, w:0.7. 12, Andre Ewers, Florida State, 20.43, w:0.7. 13, Rodney Rowe, N. Carolina A&T, 20.47, w:0.7. 14, Kahmari Montgomery, Houston, 20.49, w:0.6. 15, Samson Colebrooke, Purdue, 20.49, w:0.6. 16, Karayme Bartley, Iowa, 20.51, w:0.6. 17, Marcus Parker, Clemson, 20.59, w:2.0. 18, Antonio Woodard, Iowa, 20.68, w:0.6. 19, Matthew Likely, Troy, 20.74, w:2.0. 20, Nick Gray, Ohio State, 20.86, w:2.0. 21, Eric Allen Jr., USC, 20.89, w:0.7. 22, Rashad Boyd, Arkansas, 21.31, w:2.0.

Men 400 Meter Dash

1, Kahmari Montgomery, Houston, F 44.80Q. 2, Trevor Stewart, N. Carolina A&T, F 44.84Q. 3, Alejandro Zapata, Liberty, 45.12Q. 4, Wil London, Baylor, 45.32Q. 5, Obi Igbokwe, Houston, 45.35Q. 6, Jonathan Jones, Texas, 45.53Q. 7, Bryce Deadmon, Texas A&M, 45.53q. 8, Chantz Sawyers, Florida, 45.54q. 9, Derrick Mokaleng, TCU, 45.55. 10, Dwight St Hillaire, Kentucky, 45.56. 11, Mar’yea Harris, Iowa, 45.58. 12, Tyler Johnson, Ohio State, 45.70. 13, Sean Bailey, UTEP, 45.78. 14, Wayne Lawrence Jr., Iowa, 46.05. 15, Howard Fields III, Baylor, 46.05. 16, Kymari Gates, Western Kentucky, 46.33. 17, Akeem Sirleaf, N. Carolina A&T, 46.43. 18, Taj Burgess, Rutgers, 46.45. 19, Ashton Hicks, Oklahoma State, 46.53. 20, Brian Faust, Purdue, 46.62. 21, Orwin Emilien, Oregon, 46.94. 22, Benjamin Lobo Vedel, Florida, 46.95.

Men 800 Meter Run

1, Bryce Hoppel, Kansas, F 1:45.26Q. 2, Festus Lagat, Iowa State, 1:47.54Q. 3, Jonah Koech, Texas Tech, 1:47.86Q. 4, Devin Dixon, Texas A&M, F 1:45.67Q. 5, Cooper Williams, Indiana, 1:47.76Q. 6, Michael Rhoads, Air Force, 1:47.90Q. 7, Carlton Orange, Texas A&M, 1:46.87q. 8, Vincent Crisp, Texas Tech, 1:47.46q. 9, Isaiah Jewett, USC, 1:47.80. 10, Dejon Devroe, Miss State, 1:48.06. 11, Erik Martinsson, UT-Arlington, 1:48.35. 12, Bashir Mosavel-Lo, Virginia Tech, 1:49.00. 13, John Rivera, Ole Miss, 1:49.03. 14, Avery Bartlett, Georgia Tech, 1:49.31. 15, Otis Jones, South Carolina, 1:49.57. 16, Leon Atkins, Buffalo, 1:49.64. 17, Sean Torpy, Miami (Ohio), 1:50.48. 18, Luca Chatham, UTSA, 1:50.60. 19, George Espino, Southern Utah, 1:51.14. 20, Alek Sauer, Columbia, 1:51.42. 21, Abbas Abbkar, Savannah State, 1:51.88. 22, Miles Owens, William and Mary, 1:54.73. 23, Myles Marshall, Harvard, 1:58.55. 24, Roshon Roomes, Iowa State, 2:01.82.

Men 1500 Meter Run

1, Oliver Hoare, Wisconsin, 3:44.25Q. 2, William Paulson, Arizona State, 3:45.82Q. 3, Yared Nuguse, Notre Dame, 3:44.33Q. 4, Sam Worley, Texas, 3:46.43Q. 5, Talem Franco, BYU, 3:44.46Q. 6, Kasey Knevelbaard, Southern Utah, 3:46.47Q. 7, Mick Stanovsek, Washington, 3:44.50Q. 8, Justine Kiprotich, Michigan State, 3:46.59Q. 9, Casey Comber, Villanova, 3:44.53Q. 10, Jack Anstey, Illinois State, 3:46.73Q. 11, Cameron Griffith, Arkansas, 3:44.62q. 12, Eduardo Herrera, Colorado, 3:44.78q. 13, Joseph Murphy, Indiana, 3:45.26. 14, Christopher Torpy, Miami (Ohio), 3:45.77. 15, George Kusche, Nebraska, 3:46.87. 16, Ryan Adams, Furman, 3:47.21. 17, Kenneth Hagen, Indiana, 3:47.40. 18, Waleed Suliman, Ole Miss, 3:48.02. 19, Logan Wetzel, Villanova, 3:48.41. 20, Carlos Villarreal, Arizona, 3:48.54. 21, Dalton Hengst, Ole Miss, 3:48.83. 22, Ryan McGorty, William and Mary, 3:49.43. 23, Teddy Browning, Indiana, 3:50.01. 24, Reed Brown, Oregon, 3:53.53.

Men 10000 Meter Run Finals

1, Clayton Young, BYU, 29:16.60F. 2, Gilbert Kigen, Alabama, 29:18.10F. 3, Connor McMillan, BYU, 29:19.85F. 4, Conner Mantz, BYU, 29:19.93F. 5, Hassan Abdi, Oklahoma State, 29:20.73F. 6, Tyler Day, Northern Arizona, 29:25.35. 7, Robert Brandt, UCLA, 29:26.34. 8, Azaria Kirwa, Liberty, 29:30.88. 9, Gilbert Boit, Arkansas, 29:32.03. 10, John Dressel, Colorado, 29:32.38. 11, Paul Hogan, UMass Lowell, 29:42.60. 12, Ryan Forsyth, Colorado, 29:47.90. 13, Nadeel Wildschutt, Coastal Carolina, 29:54.12. 14, Brent Demarest, Virginia, 29:54.20. 15, Rory Linkletter, BYU, 29:55.21. 16, Sean Burke, Boston College, 30:01.13. 17, Frank Lara, Furman, 30:09.94. 18, Ben Veatch, Indiana, 30:14.93. 19, Adriaan Wildschutt, Coastal Carolina, 30:52.04. 20, Iliass Aouani, Syracuse, 30:54.96. 21, Dallin Farnsworth, BYU, 30:58.64. 22, Aaron Templeton, Furman, 31:00.58. 23, Connor Weaver, BYU, 31:11.05. 24, Lawrence Kipkoech, Campbell, 31:20.16.

Men 110 Meter Hurdles Preliminaries

1, Daniel Roberts, Kentucky, F 13.06Q, w:0.9. 2, Grant Holloway, Florida, M 13.16Q, w:1.8. 3, Isaiah Moore, South Carolina, 13.44Q, w:2.0. 4, Dashaun Jackson, Saint Francis, 13.37Q, w:0.9. 5, Amere Lattin, Houston, 13.44Q, w:2.0. 6, Caleb Parker, Southern Miss, 13.50Q, w:1.8. 7, Eric Edwards Jr., Oregon, 13.49q, w:2.0. 8, Michael Dickson, N. Carolina A&T, 13.54q, w:0.9. 9, Robert Dunning, Alabama, 13.60, w:2.0. 10, Michael Nicholls, Georgia, 13.61, w:0.9. 11, Jaylan McConico, Iowa, 13.69, w:0.9. 12, Joseph Daniels, Princeton, 13.70, w:0.9. 13, Tai Brown, Kentucky, 13.71, w:1.8. 14, Marquis Morris, USC, 13.76, w:0.9. 15, Luke Siedhoff, Nebraska, 13.86, w:2.0. 16, Misana Viltz, California, 13.87, w:2.0. 17, Bashiru Abdullahi, Cal St. Northridge, 13.90, w:1.8. 18, Kyle Clancy, UC Davis, 14.00, w:0.9. 19, Nick Johnson, Washington St., 14.01, w:1.8. 20, Joseph Anderson, Oregon, 14.29, w:1.8. –, Arthur Price, LSU, DNF, w:1.8. –, Raleigh Adams, Long Beach St., DNF, w:2.0.

Men 400 Meter Hurdles

1, Quincy Hall, South Carolina, 49.01Q. 2, Taylor McLaughlin, Michigan, 49.28Q. 3, Amere Lattin, Houston, 49.95Q. 4, Norman Grimes, Texas Tech, 49.39Q. 4, Robert Grant, Texas A&M, 49.39Q. 6, Martice Moore, Louisville, 50.59Q. 7, Cameron Samuel, USC, 49.61q. 8, James Smith, Arizona, 49.67q. 9, Travean Caldwell, Arkansas, 49.75. 10, Quivell Jordan, Houston, 50.37. 11, Akeem Lindo, N. Carolina A&T, 50.38. 12, Nick Hilson, Arkansas, 50.42. 13, Jaelen Williams, Hampton, 50.50. 14, Infinite Tucker, Texas A&M, 50.54. 15, Robert Dunning, Alabama, 50.71. 16, Miles Green, Virginia Tech, 50.80. 17, Cory Poole, Florida, 50.83. 18, Jonathan Harvey, Oregon, 51.23. 19, Denzel Villaman, Florida, 51.26. 20, Rasheed Tatham, Miss State, 51.28. 21, Eric Fogltanz, Iowa State, 52.09. 22, Collin Harden, Youngstown St., 52.30. 23, Paramveer Chohan, California, 52.36. 24, Roland Amarteifio, Michigan, 52.95. 25, Chris Douglas, Iowa, 53.15.

Men 3000 Meter Steeplechase

1, Steven Fahy, Stanford, 8:41.60Q. 2, Ryan Smeeton, Oklahoma State, 8:53.71Q. 3, Daniel Michalski, Indiana, 8:41.62Q. 4, Obsa Ali, Minnesota, 8:54.11Q. 5, Alex Rogers, Texas, 8:43.09Q. 6, Matt Owens, BYU, 8:54.21Q. 7, Kigen Chemadi, Mid. Tenn. State, 8:44.79Q. 8, Kenneth Rooks, BYU, 8:54.39Q. 9, Bailey Roth, Arizona, 8:46.28Q. 10, Clayson Shumway, BYU, 8:54.45Q. 11, Nathan Mylenek, Iowa, 8:48.19q. 12, Jacob Heslington, BYU, 8:54.21q. 13, Felix Kandie, Liberty, 8:56.20. 14, Alec Basten, Minnesota, 8:56.26. 15, Albert Kosgei, Louisville, 8:58.76. 16, Julien Sanchez-Pinto, Memphis, 9:00.14. 17, Will Battershill, Harvard, 9:02.98. 18, John Rice, Texas, 9:03.32. 19, Fitsum Seyoum, Virginia Tech, 9:10.96. 20, Emmanuel Rotich, Tulane, 9:18.20. 21, Stephen Jones, Miss State, 9:21.48. 22, Colin Daly, Penn, 9:22.96. 23, Ed Trippas, Princeton, 9:29.44. –, Johannes Motschmann, Iona, DNF.

Men 4×100 Meter Relay

1, Florida (Raymond Ekevwo JR, Hakim Sani Brown SO, Grant Holloway JR, Ryan Clark SR), 38.35Q. 2, LSU (Kary Vincent SO, Akanni Hislop JR, Correion Mosby SR, Jaron Flournoy SR), 38.37Q. 3, Florida State (Bryand Rincher FR, Jhevaughn Matherson FR, Michael Timpson SR, Andre Ewers SR), 38.43Q. 4, Texas Tech (Keion Sutton JR, Divine Oduduru JR, Andrew Hudson SR, Jacolby Shelton FR), 38.57Q. 5, Oregon (Spenser Schmidt SR, Cravon Gillespie SR, Julius Shellmire SR, Oraine Palmer SR), 38.81Q. 6, Arkansas (Josh Oglesby FR, Kristoffer Hari SO, Tre’Bien Gilbert FR, Roy Ejiakuekwu SR), 38.90Q. 7, Purdue (Tamar Greene SO, Samson Colebrooke JR, Justin Becker FR, Waseem Williams JR), 38.94q. 8, N. Carolina A&T (Malcolm Croom-McFadden SO, Akeem Sirleaf JR, Michael Dickson SR, Rodney Rowe SR), 39.00q. 9, Illinois (Jason Shannon SO, Declan Rustay FR, Joe Haight SR, Devin Quinn SR), 39.01. 10, Iowa (Collin Hofacker JR, Antonio Woodard JR, Wayne Lawrence Jr. FR, Karayme Bartley JR), 39.17. 11, UT-Arlington (Isaiah McBride SR, Deontre Haynes SR, D’Undre Mitchell SR, David Seastrunk SR), 39.23. 12, Oklahoma (Jackson Webb JR, Joseph Sheffield SO, Xavier Brown JR, Quoi Ellis FR), 39.24. 12, Western Kentucky (William Bush SR, Martin Owusu-Antwi SR, Abdur Kelly SR, Kymari Gates SR), 39.24. 14, Coppin State (Keshaun Hodges SR, Joseph Amoah JR, Theodore Westcarr SO, Joseph Manu SO), 39.30. 15, Memphis (Davon DeMoss SR, Imri Persiado SO, Calvin Austin SO, Andrew Bishop SR), 39.44. 16, Kentucky (Daniel Roberts JR, Dwight St Hillaire SO, Nathaniel Bann FR, Jacob Smith FR), 39.46. 17, Chicago State (Matthew Brown FR, Carlton Sims SR, Olesson Cesalien SO, Ricordo McKenzie JR), 39.56. 18, Clemson (Fabian Hewitt SO, Marcus Parker SO, Alex Sands JR, Deonte Tolbert SO), 39.67. 19, South Dakota State (Manny Phoulom-Smith FR, Coby Hilton SO, Daniel Clarke SO, Sam Zenner JR), 40.17. 20, UCLA (Leon Powell SR, Harrison Schrage JR, Kenroy Higgins FR, Seth Holloway FR), 40.18. 21, Sam Houston St. (Eric Callaway FR, Jo’vaughn Martin FR, AJ Tisdel SR, Bryan Henderson JR), 40.28. 22, Virginia Tech (Joseph Tay JR, Cole Beck FR, Derek Tay FR, Michael Davenport JR), 40.70. –, Arizona (Trevor Volpe SO, Zakee Washington JR, PJ Austin FR, Maj Williams SO), DNF. –, NC State (Junpai Dowdy JR, Cravont Charleston JR, Shannon Patterson SR, Quashawn Cunningham SR), DNF.

Men 4×400 Meter Relay

1, Texas A&M (Bryce Deadmon JR, Robert Grant SR, Ilolo Izu SR, Devin Dixon SR), 3:01.26Q. 2, Baylor (Matthew Moorer FR, Howard Fields III SO, Chris Platt JR, Wil London SR), 3:02.54Q. 3, Houston (Amere Lattin SR, Jermaine Holt JR, Frederick Lewis FR, Obi Igbokwe SR), 3:03.78Q. 4, Iowa (Wayne Lawrence Jr. FR, Antonio Woodard JR, Karayme Bartley JR, Mar’yea Harris SR), 3:01.99Q. 5, South Carolina (Arinze Chance SR, Ty Jaye Robbins JR, Quincy Hall JR, Otis Jones SR), 3:02.68Q. 6, Florida (Benjamin Lobo Vedel SO, Grant Holloway JR, Denzel Villaman JR, Chantz Sawyers SO), 3:03.98Q. 7, N. Carolina A&T (Akeem Lindo FR, Akeem Sirleaf JR, Trevor Stewart JR, Kemarni Mighty JR), 3:02.45q. 8, Arkansas (John Winn JR, Hunter Woodhall SO, Jalen Brown SO, Rhayko Schwartz JR), 3:04.65q. 9, TCU (Jostyn Andrews JR, Tinotenda Matiyenga SO, Glenn Bender FR, Derrick Mokaleng JR), 3:05.01. 10, North Carolina (Isaiah Palmer SO, Ari Cogdell JR, Jadon Johnson JR, Ryan Saint-Germain SO), 3:05.11. 11, Ohio State (Joseph Cooper SO, Tyler Johnson SO, Donnie James FR, Andre Jeff SO), 3:06.59. 12, Cal St. Fullerton (Parris Samaniego FR, Rasaun House SO, Chris Shiley JR, Marcel Espinoza JR), 3:06.65. 13, Iowa State (Charlie Johnson FR, Eric Fogltanz JR, Roshon Roomes JR, Ben Kelly SR), 3:06.94. 14, Michigan (Desmond Melson JR, Ian Davis FR, Alex Schwedt JR, Vail Hartman SO), 3:07.09. 15, Arizona (Maj Williams SO, James Smith FR, Maksims Sincukovs SO, Zakee Washington JR), 3:07.13. 16, UT-Arlington (D’Undre Mitchell SR, David Seastrunk SR, Brenden Wallace SR, Erik Martinsson SR), 3:07.35. 17, Purdue (Shawndail McLaren SR, Brian Faust SO, Samson Colebrooke JR, Malcolm Dotson SR), 3:07.65. 18, BYU (Abram Schaap SO, Michael Bluth SO, Blake Ellis JR, Colten Yardley SO), 3:08.02. 19, Navy (Eric Hughey SO, Simon Petsch SO, Cameron Hurd JR, John Finnegan JR), 3:09.97. 20, Kentucky (Dwight St Hillaire SO, Jacob Smith FR, Nathaniel Bann FR, William Walker SR), 3:10.31. 21, UCLA (Joe Herrera SR, Leon Powell SR, Damion Marshall SR, Cameron Stone SR), 3:10.70. 22, Coppin State (Abayie Opuni SO, Malik John JR, Anija Addison SR, Joseph Manu SO), 3:11.60. –, George Mason (Tyler Benson JR, Evander Pierre JR, Junias Agyei JR, Rico Gomez SR), DQ. –, Western Kentucky (Abdur Kelly SR, Kymari Gates SR, Oliver Alexandre SR, Martin Owusu-Antwi SR), DQ.

Men Pole Vault Finals

1, Chris Nilsen, South Dakota, 5.95mF, (19-06.25). 2, Mondo Duplantis, LSU, 5.80m, (19-00.25). 3, Clayton Fritsch, Sam Houston St., 5.75m, (18-10.25). 4, KC Lightfoot, Baylor, 5.70m, (18-08.25). 5, Michael Carr, Arkansas State, 5.70m, (18-08.25). 6, Zach Bradford, Kansas, 5.70m, (18-08.25). 7, Brandon Bray, Texas Tech, 5.70m, (18-08.25). 8, Drew McMichael, Texas Tech, 5.60m, (18-04.50). 9, Sondre Guttormsen, UCLA, 5.60m, (18-04.50). 10, Adam Coulon, Indiana, 5.50m, (18-00.50). 11, Deakin Volz, Virginia Tech, 5.50m, (18-00.50). 11, Branson Ellis, Stephen F. Austin, 5.50m, (18-00.50). 13, Matthew Ludwig, Akron, 5.35m, (17-06.50). 13, Sean Clarke, Penn, 5.35m, (17-06.50). 15, Christian Champen, Kent State, 5.35m, (17-06.50). 15, Jacob Wooten, Texas A&M, 5.35m, (17-06.50). 15, Chase Smith, Washington, 5.35m, (17-06.50). 18, Cole Courtois, Louisiana Tech, 5.35m, (17-06.50). 19, Erick Duffy, Harvard, 5.20m, (17-00.75). 19, Carl Johansson, Texas A&M, 5.20m, (17-00.75). 21, Brock Mammoser, Indiana, 5.20m, (17-00.75). 21, Matthew Peare, Kentucky, 5.20m, (17-00.75). –, Sean Collins, South Alabama, NH. –, Matthew Keim, Akron, NH.

Men Long Jump

1, JuVaughn Harrison, LSU, 8.20m, w:0.7 (26-11). 2, Trumaine Jefferson, Houston, 8.18m, w:1.6 (26-10). 3, Yann Randrianasolo, South Carolina, 8.12m, w:2.3 (26-07.75). 4, Justin Hall, Texas Tech, 8.05m, w:0.7 (26-05). 5, Jacob Fincham-Dukes, Oklahoma State, 8.00m, w:2.0 (26-03). 6, Jamie Brown, Alabama State, 7.88m, w:1.8 (25-10.25). 7, Kemonie Briggs, Long Beach St., 7.87m, w:2.1 (25-10). 8, Jordan Latimer, Akron, 7.83m, w:3.2 (25-08.25). 9, Odaine Lewis, Texas Tech, 7.78m, w:2.1 (25-06.25). 10, Steffin McCarter, Texas, 7.76m, w:1.3 (25-05.50). 11, Chris McBride, Clemson, 7.73m, w:1.0 (25-04.50). 12, Grant Holloway, Florida, 7.72m, w:1.3 (25-04). 13, Charles Brown, Texas Tech, 7.70m, w:3.1 (25-03.25). 14, Carter Shell, Arkansas State, 7.67m, w:2.8 (25-02). 15, Samory Fraga, Kent State, 7.65m, w:2.7 (25-01.25). 16, R’Lazon Brumfield, Tennessee St., 7.62m, w:1.6 (25-00). 17, Allen Gordon, Ole Miss, 7.61m, w:1.4 (24-11.75). 18, Kenan Jones, LSU, 7.54m, w:1.7 (24-09). 19, Jullane Walker, Kansas State, 7.44m, w:2.0 (24-05). 20, Rayvon Grey, LSU, 7.38m, w:1.6 (24-02.50). 20, DaJuan Seward, Ohio State, 7.38m, w:2.6 (24-02.50). –, Keshun McGee, Eastern Washington, FOUL.

Men Shot Put

1, Adrian Piperi, Texas, 21.11m, (69-03.25). 2, Denzel Comenentia, Georgia, 20.77m, (68-01.75). 3, Jordan Geist, Arizona, 20.31m, (66-07.75). 4, Payton Otterdahl, North Dakota State, 19.89m, (65-03.25). 5, Dotun Ogundeji, UCLA, 19.73m, (64-08.75). 6, Matthew Katnik, USC, 19.65m, (64-05.75). 7, Nate Esparza, UCLA, 19.65m, (64-05.75). 8, Andrew Liskowitz, Michigan, 19.52m, (64-00.50). 9, Joseph Maxwell, Tennessee, 19.50m, (63-11.75). 10, Otito Ogbonnia, UCLA, 19.44m, (63-09.50). 11, Connor Bandel, Florida, 19.30m, (63-04). 12, Oghenakpobo Efekoro, Virginia, 19.16m, (62-10.50). 13, Corey Murphy, Monmouth, 19.14m, (62-09.50). 14, Burger Lambrechts Jr., Nebraska, 18.91m, (62-00.50). 15, Kristoffer Thomsen, North Dakota State, 18.90m, (62-00.25). 16, Jonah Wilson, Washington, 18.82m, (61-09). 17, Kord Ferguson, Alabama, 18.81m, (61-08.50). 18, Eric Favors, South Carolina, 18.57m, (60-11.25). 19, Alex Talley, North Dakota State, 18.49m, (60-08). 20, Isaiah Rogers, Virginia Tech, 18.28m, (59-11.75). 21, Santiago Basso, Alabama, 18.11m, (59-05). 22, Chance Ehrnsberger, Ohio State, 17.98m, (59-00). 23, Darius King, Northern Iowa, 16.90m, (55-05.50). –, Noah Castle, Kentucky, FOUL.

Men Hammer Throw

1, Daniel Haugh, Kennesaw State, 74.63m, (244-10). 2, Gleb Dudarev, Kansas, 73.88m, (242-05). 3, Hilmar Orn Jonsson, Virginia, 73.31m, (240-06). 4, Thomas Mardal, Florida, 73.10m, (239-10). 5, Denzel Comenentia, Georgia, 72.93m, (239-03). 6, AJ McFarland, Florida, 71.68m, (235-02). 7, Morgan Shigo, Penn State, 70.75m, (232-01). 8, Joe Ellis, Michigan, 69.26m, (227-03). 9, Silviu Bocancea, California, 68.50m, (224-09). 10, Kevin Arreaga, Miami, 68.32m, (224-02). 11, Anders Eriksson, Florida, 68.14m, (223-07). 12, Brock Eager, Washington St., 67.69m, (222-01). 13, Georgios Korakidis, Tennessee, 67.65m, (221-11). 14, Kieran McKeag, Minnesota, 67.60m, (221-09). 15, Justin Stafford, UCLA, 67.05m, (220-00). 16, Bobby Colantonio, Alabama, 66.47m, (218-01). 17, Vlad Pavlenko, Iowa State, 66.39m, (217-10). 18, Nathan Bultman, USC, 65.80m, (215-10). 19, Alexios Prodanas, UMBC, 65.66m, (215-05). 20, Erick Loomis, Cal St. Northridge, 65.57m, (215-01). 21, Erich Sullins, Arkansas, 65.47m, (214-09). 22, Alex Talley, North Dakota State, 65.47m, (214-09). 23, Max Lydum, Oregon, 61.26m, (201-00). 24, Logan Blomquist, SE Missouri, 60.45m, (198-04).

Men Javelin Throw

1, Anderson Peters, Miss State, 86.62mM, (284-02). 2, Curtis Thompson, Miss State, 78.43m, (257-04). 3, Tyriq Horsford, Miss State, 75.59m, (248-00). 4, Sindri Gudmundsson, Utah State, 73.92m, (242-06). 5, Aaron True, Wichita State, 73.11m, (239-10). 6, Sam Hardin, Texas A&M, 73.05m, (239-08). 7, Ethan Dabbs, Virginia, 72.23m, (237-00). 8, Denham Patricelli, Washington, 70.98m, (232-10). 9, Chris Mirabelli, Rutgers, 69.71m, (228-08). 10, John Nizich, Oregon, 69.43m, (227-09). 11, William Petersson, Texas A&M, 69.20m, (227-00). 12, Werner Bouwer, Texas Tech, 69.19m, (227-00). 13, Mark Porter, Penn State, 68.31m, (224-01). 14, Denzel Pratt, Liberty, 67.40m, (221-01). 15, Trevor Danielson, Texas, 66.84m, (219-03). 16, Skyler Porcaro, Southern Utah, 66.68m, (218-09). 17, Marc Minichello, Penn, 66.67m, (218-09). 18, Jackson Van Vuren, Oregon, 66.00m, (216-06). 19, August Cook, Army West Point, 65.82m, (215-11). 20, Hayden Fox, Navy, 64.60m, (211-11). 21, Cade Antonucci, Auburn, 63.89m, (209-07). 22, Simon Litzell, UCLA, 63.41m, (208-00). 23, Elijah Marta, Kentucky, 61.40m, (201-05). 24, Brendan Artley, North Dakota State, 59.57m, (195-05).

Decathlon: 1 Men 100 Meter Dash Decathlon

1, Ayden Owens, USC, 10.55, w:0.2. 2, Denim Rogers, Houston Baptist, 10.79, w:0.2. 3, TJ Lawson, Kent State, 10.83, w:0.2. 4, Harrison Williams, Stanford, 10.85, w:0.2. 5, Johannes Erm, Georgia, 10.88, w:1.0. 6, Max Vollmer, Oregon, 10.92, w:0.2. 7, Tyler Nelson, UC Santa Barbara, 10.99, w:1.0. 8, Nathan Hite, Texas A&M, 10.99, w:0.2. 9, Gabe Moore, Arkansas, 10.99, w:0.2. 9, Ben Johnson, Wichita State, 10.99, w:0.2. 11, Paris Williams, Kennesaw State, 11.08, w:0.2. 12, Gary Haasbroek, UTSA, 11.09, w:0.2. 13, Jack Lint, Michigan, 11.10, w:1.0. 14, Brian Matthews, BYU, 11.11, w:0.2. 15, Aaron Booth, Kansas State, 11.12, w:0.2. 16, Benjamin Ose, Dartmouth, 11.12, w:0.2. 17, Noah Swaby, Penn State, 11.16, w:1.0. 18, Trent Nytes, Wisconsin, 11.16, w:0.2. 19, Isaiah Martin, Purdue, 11.23, w:1.0. 20, Axel Hubert, Texas Tech, 11.26, w:1.0. 21, Wade Walder, Butler, 11.28, w:0.2. 22, Charlie Card-Childers, Rice, 11.31, w:1.0. 23, Simone Fassina, Kansas State, 11.38, w:1.0. 24, Hunter Powell, Colorado St., 12.77, w:0.2.

Decathlon: 5 Men 400 Meter Dash Decathlon

1, Ayden Owens, USC, 47.10. 2, Harrison Williams, Stanford, 47.19. 3, Johannes Erm, Georgia, 47.40. 4, Max Vollmer, Oregon, 48.53. 5, Denim Rogers, Houston Baptist, 48.56. 6, Jack Lint, Michigan, 48.60. 7, Gary Haasbroek, UTSA, 49.05. 8, Isaiah Martin, Purdue, 49.12. 9, Nathan Hite, Texas A&M, 49.16. 10, Gabe Moore, Arkansas, 49.45. 11, Benjamin Ose, Dartmouth, 49.50. 12, TJ Lawson, Kent State, 49.57. 13, Aaron Booth, Kansas State, 49.73. 14, Trent Nytes, Wisconsin, 49.85. 15, Paris Williams, Kennesaw State, 50.04. 16, Wade Walder, Butler, 50.25. 17, Tyler Nelson, UC Santa Barbara, 50.47. 18, Ben Johnson, Wichita State, 50.48. 19, Brian Matthews, BYU, 50.76. 20, Axel Hubert, Texas Tech, 50.85. 21, Charlie Card-Childers, Rice, 52.51. –, Simone Fassina, Kansas State, DNF.

Decathlon: 4 Men High Jump Decathlon

1, Trent Nytes, Wisconsin, 2.07m, (6-09.50). 2, Denim Rogers, Houston Baptist, 2.04m, (6-08.25). 3, Harrison Williams, Stanford, 2.01m, (6-07). 4, TJ Lawson, Kent State, 1.98m, (6-06). 4, Charlie Card-Childers, Rice, 1.98m, (6-06). 6, Gary Haasbroek, UTSA, 1.95m, (6-04.75). 6, Johannes Erm, Georgia, 1.95m, (6-04.75). 6, Aaron Booth, Kansas State, 1.95m, (6-04.75). 9, Isaiah Martin, Purdue, 1.92m, (6-03.50). 9, Gabe Moore, Arkansas, 1.92m, (6-03.50). 9, Tyler Nelson, UC Santa Barbara, 1.92m, (6-03.50). 9, Axel Hubert, Texas Tech, 1.92m, (6-03.50). 9, Jack Lint, Michigan, 1.92m, (6-03.50). 9, Paris Williams, Kennesaw State, 1.92m, (6-03.50). 9, Ben Johnson, Wichita State, 1.92m, (6-03.50). 16, Simone Fassina, Kansas State, 1.89m, (6-02.25). 16, Brian Matthews, BYU, 1.89m, (6-02.25). 16, Nathan Hite, Texas A&M, 1.89m, (6-02.25). 19, Benjamin Ose, Dartmouth, 1.86m, (6-01.25). 19, Noah Swaby, Penn State, 1.86m, (6-01.25). 21, Max Vollmer, Oregon, 1.83m, (6-00). 22, Wade Walder, Butler, 1.80m, (5-10.75). –, Ayden Owens, USC, NH.

Decathlon: 2 Men Long Jump Decathlon

1, Johannes Erm, Georgia, 7.72m, w:1.7 (25-04). 2, TJ Lawson, Kent State, 7.41m, w:1.0 (24-03.75). 3, Gary Haasbroek, UTSA, 7.40m, w:1.5 (24-03.50). 4, Harrison Williams, Stanford, 7.32m, w:1.7 (24-00.25). 5, Isaiah Martin, Purdue, 7.26m, w:1.2 (23-10). 6, Aaron Booth, Kansas State, 7.22m, w:1.5 (23-08.25). 7, Jack Lint, Michigan, 7.11m, w:2.0 (23-04). 8, Denim Rogers, Houston Baptist, 7.10m, w:1.5 (23-03.50). 9, Ayden Owens, USC, 7.09m, w:1.1 (23-03.25). 10, Axel Hubert, Texas Tech, 7.08m, w:1.6 (23-02.75). 11, Gabe Moore, Arkansas, 7.01m, w:0.6 (23-00). 12, Benjamin Ose, Dartmouth, 7.00m, w:1.3 (22-11.75). 13, Noah Swaby, Penn State, 6.95m, w:1.4 (22-09.75). 14, Max Vollmer, Oregon, 6.94m, w:1.9 (22-09.25). 15, Trent Nytes, Wisconsin, 6.93m, w:1.7 (22-09). 16, Simone Fassina, Kansas State, 6.88m, w:2.5 (22-07). 17, Brian Matthews, BYU, 6.86m, w:1.5 (22-06.25). 18, Ben Johnson, Wichita State, 6.78m, w:1.4 (22-03). 19, Nathan Hite, Texas A&M, 6.66m, w:1.1 (21-10.25). 20, Charlie Card-Childers, Rice, 6.64m, w:1.1 (21-09.50). 21, Wade Walder, Butler, 6.53m, w:1.1 (21-05.25). 22, Paris Williams, Kennesaw State, 6.51m, w:2.1 (21-04.25). 23, Tyler Nelson, UC Santa Barbara, 6.22m, w:1.2 (20-05).

Decathlon: 3 Men Shot Put Decathlon

1, TJ Lawson, Kent State, 14.90m, (48-10.75). 2, Ben Johnson, Wichita State, 14.87m, (48-09.50). 3, Axel Hubert, Texas Tech, 14.84m, (48-08.25). 4, Gabe Moore, Arkansas, 14.73m, (48-04). 5, Johannes Erm, Georgia, 14.69m, (48-02.50). 6, Tyler Nelson, UC Santa Barbara, 14.67m, (48-01.75). 7, Brian Matthews, BYU, 14.49m, (47-06.50). 8, Max Vollmer, Oregon, 14.36m, (47-01.50). 9, Harrison Williams, Stanford, 13.84m, (45-05). 10, Noah Swaby, Penn State, 13.66m, (44-09.75). 10, Jack Lint, Michigan, 13.66m, (44-09.75). 12, Nathan Hite, Texas A&M, 13.54m, (44-05.25). 13, Ayden Owens, USC, 13.48m, (44-02.75). 14, Charlie Card-Childers, Rice, 13.25m, (43-05.75). 15, Simone Fassina, Kansas State, 13.22m, (43-04.50). 16, Trent Nytes, Wisconsin, 13.17m, (43-02.50). 17, Aaron Booth, Kansas State, 13.00m, (42-08). 18, Wade Walder, Butler, 12.86m, (42-02.25). 19, Gary Haasbroek, UTSA, 12.39m, (40-07.75). 20, Isaiah Martin, Purdue, 12.36m, (40-06.75). 21, Paris Williams, Kennesaw State, 12.15m, (39-10.50). 22, Denim Rogers, Houston Baptist, 11.95m, (39-02.50). 23, Benjamin Ose, Dartmouth, 11.63m, (38-02).

