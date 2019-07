White Sox 4, Twins 3

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Arraez lf 4 0 0 0 0 1 .411 Polanco ss 4 1 1 0 0 0 .320 Cruz dh 4 1 1 2 0 0 .284 Garver c 4 1 0 0 0 1 .284 Gonzalez 3b-rf 4 0 0 0 0 0 .250 Cron 1b 4 0 1 0 0 1 .271 Adrianza rf 2 0 0 0 0 0 .277 b-Sano ph-3b 2 0 1 1 0 0 .214 Schoop 2b 3 0 1 0 0 1 .251 Buxton cf 3 0 1 0 0 2 .262 Totals 34 3 6 3 0 6

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia ss 4 0 0 0 0 2 .290 Moncada 3b 4 2 3 2 0 1 .304 Abreu 1b 4 1 3 0 0 1 .268 McCann c 4 0 1 1 0 2 .319 Jay rf 4 0 1 1 0 2 .350 Jimenez lf 4 0 0 0 0 1 .246 Tilson lf 0 0 0 0 0 0 .252 Rondon dh 1 0 0 0 1 0 .188 a-Palka ph-dh 1 0 0 0 0 0 .025 Sanchez 2b 3 0 2 0 0 0 .250 Cordell cf 2 1 0 0 1 1 .224 Totals 31 4 10 4 2 10

Minnesota 000 000 300—3 6 0 Chicago 002 002 00x—4 10 2

a-popped out for Rondon in the 6th. b-singled for Adrianza in the 7th.

E_Garcia 2 (5). LOB_Minnesota 4, Chicago 5. 2B_Buxton (22). HR_Cruz (16), off Marshall; Moncada (14), off Thorpe. RBIs_Cruz 2 (46), Sano (22), Moncada 2 (44), McCann (28), Jay (5).

Runners left in scoring position_Minnesota 2 (Buxton, Sano); Chicago 1 (Sanchez). RISP_Minnesota 2 for 7; Chicago 2 for 5.

Runners moved up_Gonzalez. GIDP_McCann, Cordell.

DP_Minnesota 2 (Gonzalez, Schoop, Cron), (Gonzalez, Schoop, Cron).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Thorpe, L, 0-1 5 5 2 2 2 7 70 3.60 Duffey 1-3 4 2 2 0 0 22 2.42 Morin 2-3 0 0 0 0 0 7 1.74 Magill 2 1 0 0 0 3 27 4.50 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito, W, 11-2 5 1 0 0 0 4 68 2.72 Marshall, H, 6 1 3 3 2 0 0 18 3.15 Bummer, H, 9 1 2-3 2 0 0 0 2 27 1.84 Colome, S, 18-19 1 1-3 0 0 0 0 0 18 2.16

Marshall pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Morin 2-0, Bummer 1-1. WP_Colome.

Umpires_Home, Jim Wolf; First, Chad Whitson; Second, Manny Gonzalez; Third, Sam Holbrook.

T_2:47. A_27,244 (40,615).

