Wichita Open Scores

By The Associated Press

Monday At Crestview CC Wichita, Kan. Purse: $625,000 Yardage: 6,910; Par: 70 Final

Norlander won on third playoff hole

Henrik Norlander, $112,500 63-68-68-66—265 Bryan Bigley, $41,250 67-64-68-66—265 Sebastian Cappelen, $41,250 66-71-63-65—265 Erik Compton, $41,250 64-67-67-67—265 Kevin Dougherty, $41,250 64-69-66-66—265 Danny Walker, $22,500 69-66-65-66—266 Doug Ghim, $19,479 69-67-65-66—267 Scottie Scheffler, $19,479 66-64-70-67—267 Chad Ramey, $19,479 66-68-65-68—267 Chris Baker, $15,000 68-68-66-66—268 Vince Covello, $15,000 67-68-69-64—268 Oscar Fraustro, $15,000 66-71-67-64—268 Taylor Moore, $15,000 63-71-67-67—268 Tyson Alexander, $9,688 66-64-73-66—269 Ryan Baca, $9,688 66-73-67-63—269 Tommy Gainey, $9,688 65-72-66-66—269 Rhein Gibson, $9,688 67-69-66-67—269 Paul Haley II, $9,688 66-68-67-68—269 Matthew NeSmith, $9,688 67-69-65-68—269 Tag Ridings, $9,688 70-68-63-68—269 Joseph Winslow, $9,688 71-66-66-66—269 Andres Gallegos, $5,690 67-66-70-67—270 Jordan Niebrugge, $5,690 69-68-68-65—270 Marcelo Rozo, $5,690 67-70-68-65—270 Charlie Saxon, $5,690 67-68-68-67—270 Ethan Tracy, $5,690 67-71-66-66—270 Tim Wilkinson, $5,690 71-66-67-66—270 Rafael Campos, $5,690 67-66-69-68—270 Matt Atkins, $4,063 67-72-65-67—271 Oliver Bekker, $4,063 65-70-67-69—271 Wade Binfield, $4,063 69-68-67-67—271 MJ Daffue, $4,063 65-69-70-67—271 Max Greyserman, $4,063 67-68-70-66—271 Max Rottluff, $4,063 66-69-68-68—271 Trevor Cone, $3,045 68-69-67-68—272 Braden Thornberry, $3,045 67-68-70-67—272 Ryan Brehm, $3,045 69-68-65-70—272 Andres Gonzales, $3,045 70-68-65-69—272 Michael Hebert, $3,045 63-71-72-66—272 Lee Hodges, $3,045 66-72-70-64—272 Ben Martin, $3,045 66-71-69-66—272 Joshua Creel, $2,250 65-69-74-65—273 Chase Hanna, $2,250 69-65-72-67—273 Bo Hoag, $2,250 68-69-68-68—273 Steven Ihm, $2,250 70-63-72-68—273 David Lingmerth, $2,250 64-67-74-68—273 Jimmy Gunn, $1,859 70-68-69-67—274 John Merrick, $1,859 67-72-68-67—274 Thomas Bass, $1,859 70-67-71-66—274 D.H. Lee, $1,859 71-68-69-66—274 Jamie Arnold, $1,744 67-67-70-71—275 Brad Fritsch, $1,744 69-69-68-69—275 Luke Guthrie, $1,744 67-68-70-70—275 Lee McCoy, $1,744 68-68-73-66—275 Jon Curran, $1,670 70-69-66-71—276 Chase Seiffert, $1,670 69-67-73-67—276 Austin Smotherman, $1,670 65-72-68-71—276 Callum Tarren, $1,670 68-69-67-72—276 Eric Axley, $1,619 71-67-71-68—277 Harry Higgs, $1,619 70-69-69-69—277 Steve Marino, $1,619 67-72-67-71—277 Byron Meth, $1,619 70-67-66-74—277 Steven Alker, $1,575 66-72-73-67—278 Jimmy Beck, $1,575 70-68-71-69—278 Kevin Kring, $1,575 69-70-70-69—278 Kristoffer Ventura, $1,544 69-69-71-70—279 Drew Weaver, $1,544 69-70-70-70—279 Brian Richey, $1,525 69-69-72-70—280 Mark Anderson, $1,500 68-71-72-70—281 Rafael Becker, $1,500 69-69-73-70—281 Brock Mackenzie, $1,500 67-72-72-70—281

