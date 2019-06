Women’s PGA Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At Hazeltine National GC Chaska, Minn. Purse: $3.85 million Yardage: 6,741; Par 72 Third Round Hannah Green 68-69-70—207 Ariya Jutanugarn 70-70-68—208 Lizette Salas 72-71-68—211 Nelly Korda 72-70-69—211 Sei Young Kim 73-72-67—212 Sung Hyun Park 70-71-71—212 Inbee Park 72-73-68—213 Danielle Kang 75-70-68—213 Lauren Stephenson 72-73-68—213 Amy Yang 70-74-69—213 Angel Yin 71-71-71—213 Jin Young Ko 77-67-70—214 Hyo Joo Kim 69-74-71—214 Moriya Jutanugarn 71-72-71—214 Megan Khang 74-72-69—215 Sarah Schmelzel 75-71-69—215 Mirim Lee 71-74-70—215 Pornanong Phatlum 72-72-71—215 In Kyung Kim 70-74-71—215 Brittany Lang 73-71-71—215 Pajaree Anannarukarn 74-70-71—215 Lexi Thompson 72-71-72—215 Georgia Hall 76-70-70—216 Annie Park 70-75-71—216 Mel Reid 69-76-71—216 Soyeon Ryu 71-75-71—217 Haeji Kang 72-74-71—217 Jessica Korda 74-70-73—217 In Gee Chun 74-70-73—217 Caroline Hedwall 72-71-74—217 Xiyu Lin 70-73-74—217 Lydia Ko 71-70-76—217 Jenny Shin 72-76-70—218 Azahara Munoz 73-75-70—218 Pavarisa Yoktuan 73-74-71—218 Brittany Altomare 76-71-71—218 Gemma Dryburgh 75-70-73—218 Min Jee Lee 74-74-71—219 Kristen Gillman 74-74-71—219 Mariah Stackhouse 78-70-71—219 Tiffany Joh 73-74-72—219 Carlota Ciganda 71-75-73—219 Chella Choi 71-75-73—219 Caroline Masson 72-72-75—219 Jennifer Song 74-70-75—219 Brooke M. Henderson 76-73-71—220 Celine Boutier 73-76-71—220 Sandra Gal 74-74-72—220 Pei-Yun Chien 74-73-73—220 Angela Stanford 74-73-73—220 Marina Alex 76-70-74—220 Pernilla Lindberg 72-71-77—220 Nuria Iturrioz 73-70-77—220 Anne Van Dam 76-73-72—221 Jane Park 77-72-72—221 Nasa Hataoka 76-72-73—221 Wichanee Meechai 72-76-73—221 Daniela Darquea 75-73-73—221 Kendall Dye 72-75-74—221 Katherine Perry 76-73-73—222 Maria Fassi 73-76-73—222 Su Oh 74-75-73—222 Na Yeon Choi 76-73-73—222 Jaye Marie Green 75-74-73—222 Madelene Sagstrom 76-72-74—222 Jeongeun Lee6 73-75-74—222 Alena Sharp 77-70-75—222 Wei-Ling Hsu 73-73-76—222 Yu Liu 72-73-77—222 Mariajo Uribe 75-70-77—222 Cristie Kerr 76-73-74—223 Sakura Yokomine 75-74-74—223 Jeong Eun Lee 75-73-75—223 Jimin Kang 73-70-80—223 Sarah Burnham 78-71-76—225 Marissa Steen 75-74-76—225 Karine Icher 75-74-76—225 Ryann O’Toole 76-72-78—226 Mi Hyang Lee 74-75-78—227 Kris Tamulis 74-73-80—227

